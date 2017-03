STANDING OVATION / Pagelle: top e flop, grande Gigi D'Alessio e Paolo Bonolis superstar (3 marzo 2017)

STANDING OVATION, PAGELLE I TOP DELLA PUNTATA: La nuova puntata di Standing Ovation di Antonella Clerici è iniziata subito con il botto: all'inizio della serata, infatti, subito dopo le presentazioni, la performance incredibile di papà Mario e la figlia Alessia insieme al grande Gigi D'Alessio, fresco di Festival di Sanremo: i tre hanno cantato "Non mollare mai", uno dei successi più famosi del cantante napoletano, riscuotendo naturalmente la standing ovation del pubblico che ha applaudito e urlato a gran voce. Altro top? Ovviamente con l'arrivo del mitico e super dorato Paolo Bonolis. Vestito "in tinta sia con Antonella Clerici che con i capelli della Bertè", e quindi di blu con una bella giacca intensa, il conduttore ha fatto divertire tutto il pubblico, sia quello a casa sintonizzato su Ri 1 sia quello in studio che avrebbe proprio voluto fare una standing ovation e votare per lui, che così avrebbe subito scalato la classifica. Bellissimo anche il momento "Chi ha incastrato Peter Pan". I FLOP DELLA PUNTATA: In questa nuova puntata di Standing Ovation, il programma di Antonella Clerici del venerdì sera in prima serata su Rai 1, ha raccolto qualche "flop": tra i momenti flop, e quindi tra i momenti negativi di questa puntata, quello del "rischio eliminazione" che ha visto in corsa Joao. Un momento comunque sempre molto delicato, che fa venire i brividi a chi occupa l'ultima posizione della classifica e teme di dover lasciare il programma e quindi la gara. Seconda eliminazione provvisoria quella di Maria ed Ernesto. Le due coppie alla fine si sono sfidate con A te di Jovanotti vs. Vivimi di Laura Pausini. Il verdetto finale ha visto trionfare Vivimi, e quindi la coppia composta da Maria e suo papa Ernesto. Ma questo ha provocato dei malumori nel pubblico che si è dimostrato in realtà non d'accordo con il verdetto finale, nonostante sia stato proprio lui a scegliere di alzarsi o meno durante le due performance di eliminazione. (Fabiola Granier)

