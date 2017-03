STASERA IN TV/ Oggi, i programmi Mediaset: C'è posta per te e Madagascar (sabato, 4 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 4 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 4 marzo 2017, va detto che l'offerta delle reti del Biscione è come d'uso assai varia. Si comincia su Canale 5 con quello che possiamo definire un vero e proprio cult di intrattenimento, ovvero C'è posta per te, a cui seguirà il TG5. Serata tutta dedicata all'intrattenimento su Italia 1, dove prima ci aspetta l'animazione di Madagascar e poi quella di Lupin. L'azione è invece il comune denominatore della serata di Rete 4, qui vedremo prima un film con Steven Seagal e poi un classico del genere come I falchi della notte. Su La 5 tempo di sentimenti con un film della serie di Inga Lindstrom, mentre Mediaset Extra ci fa rivedere l'ultima puntata de Le Iene Show. Iris ci porta nel pieno della commedia anni '80 con Lino Banfi in Belli freschi, mentre Italia 2 sceglie quello che potremmo definire un "teen-horror". Top Crime e Boing invece hanno optato per la serialità televisiva, seppure ovviamente di stampo tra loro diverso. Il programma più visto della serata? Secondo noi sarà ovviamente C'è posta per te, che anche quest'anno sta facendo registrare ottimi dati di ascolto. Fatta questa veloce ma non per tal motivo poco precisa panoramica sui programmi televisivi della serata Mediaset del 4 marzo 2017 è ora il momento di approfondire meglio quel che ci aspetta sui vari canali presi in esame.

Canale 5 punta su un cavallo di razza come C'è posta per te per vincere la sfida dell'Auditel e la netta sensazione è che il canale non avrà difficoltà alcuna a fare propria la serata. Il merito è di Maria De Filippi e delle storie che anche stasera animeranno una delle trasmissioni più seguite in assoluto del panorama televisivo italiano. L'animazione è il fulcro della serata di Italia 1 che ci propone uno dei maggiori successi dei primi anni duemila, ovvero Madagascar, storia di alcuni animali che dopo aver vissuto tranquillamente in un famoso zoo americano, si ritrovano ad andare in Africa per una serie di coincidenze. Questo film, quasi inutile dirlo, risulta assolutamente adatto non soltanto ai più piccoli, ma anche per i più grandi, visto il messaggio che esso veicola. Su Rete 4 c'è senza dubbio intrattenimento puro così come su Italia 1 ma la tipologia è assai diversa, visto che qui ci attende un film con Steven Seagal dal titolo Infiltrato speciale. Il film è del 2002 e vede l'attore interpretare il ruolo di un agente speciale che deve fingersi un detenuto ad Alcatraz per salvare la vita ad un uomo in attesa della pena capitale e a cui un ex complice ha deciso di dare la caccia fin dentro il carcere di massima sicurezza, per farsi svelare dove sono i soldi di una vecchia rapina compiuta insieme anni prima. Su La 5 si tira un po' il fiato con un film sentimentale rientrante nel novero di quelli della serie Inga Lindstrom. Il film in questione è La speranza in un amore. Mediaset Extra ci ripropone invece l'ultimo appuntamento (al momento) andato in onda con Le Iene Show, mentre Iris e Italia 2 scelgono il cinema. Una ci fa vedere Lino Banfi nella simpatica commedia Belli freschi, mentre l'altra sceglie Warn Bodies, che ci fa vedere cosa può succedere se uno zombie si innamora di una donna...umana. Infine ci sono Top Crime e Boing, con il primo che sceglie un classico della serialità televisiva come The Closer e il secondo che opta per Io sono Franky.