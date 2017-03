STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Ballando con le stelle e Ncis-Los Angeles (sabato, 4 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 4 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 4 marzo 2017, il palinsesto delle reti Rai prevede una ricca e variegata scelta di programmi in grado di intrattenere al meglio i telespettatori di casa. Con una breve sintesi possiamo accennare che Rai 1 manderà in onda in talent show Ballando con le stelle mentre la serie tv dal genere crime è disponibile su Rai 2. Rai 3 propone invece il programma di approfondimento Sono Innocente. Il primo film della sera viene trasmesso su Rai 4 di genere azione intitolato The Expatriate - In fuga dal nemico mentre sul resto dei canali vengono proposti uno spettacolo teatrale e un film drammatico. Ma vediamo la programmazione della serata nel dettaglio.

Su Rai Uno, dalle 20.35 spazio al talent show di punta della nuova stagione televisiva delle reti Rai, Ballando con le stelle, condotto magistralmente da Milly Carlucci. I concorrenti vip in gara, accompagnati dai maestri di ballo della trasmissione dovranno dimostrare alla giuria in studio ed al pubblico a casa le proprie abilità di ballo. A seguire, in seconda serata, dalle 00.25 andrà in onda il programma di approfondimento giornalistico dedicato al mondo della moda Top-Tutto fa tendenza condotto da Francesca Lancini. Su Rai Due, dalle 21.05 spazio al telefilm poliziesco Ncis Los Angeles con il terzo episodio dell'ottava stagione, dal titolo Il gioco di Hetty. In seconda serata, dalle 22.50, appuntamento con il programma di approfondimento giornalistico Calcio Champagne. Tanti gli ospiti in studio, che assieme al conduttore Marco Lollobrigida, commenteranno i fatti salienti degli anticipi di serie A, in programma per la giornata di sabato. Si prosegue su Rai Tre con Sono Innocente, la trasmissione Rai condotta da Alberto Matano che racconta le storie di chi ha subito ingiustamente giudizi ed accuse dal sistema giudiziario italiano. A seguire dalla mezzanotte, andrà in onda l'episodio nove della prima stagione di Non uccidere, serie tv poliziesca con Miriam Leone e Monica Guerritore che racconta le vicende dell'ispettore della squadra mobile di Torino, Valeria Ferro. Su Rai 4, dalle 21.15, verrà trasmesso il film The Expatriate-In fuga dal nemico con Aaron Eckart, Liana Liberato e Olga Kurylenko. La pellicola narra la storia di Ben Logan, un ingegnere specializzato nel testare prodotti tecnologici per la sicurezza ed agente della CIA. Improvvisamente la sua vita verrà cancellata e si troverà costretto ad indagare per difendere se stesso e la vita di sua figlia. Rai 5 alle 21.15 proporrà Teatro-Ballata di uomini e cani, spettacolo teatrale dedicata a Jack London con protagonista Marco Paolini. Alle 21.10, Rai Movie trasmetterà il film Una calibro 20 per lo specialista, film drammatico del 74 con Clint Eastwood e Jeff Bridges. Infine su Rai Premium, alle ore 21.10, spazio alla serie tv rai Un passo dal cielo 4.