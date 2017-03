STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Forever Young, Pearl Harbor e Up (sabato, 4 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 4 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 4 marzo 2017, la programmazione della piattaforma satellitare di Sky, mette a disposizione dei propri clienti un vario palinsesto che comprende film e serie tv di alta qualità. Sicuramente, uno dei programmi che verrà più seguito sarà il film Forever Young, commedia del 2016 scritta e diretta dal regista italiano Fausto Brizzi, che vede come protagonista Fabrizio Bentivoglio, l'azione è di casa su Sky Cinema Hits e le serie tv come sepre alloggiano sui canali Fox e Sky Atlantic che stasera propongono The Whispers e Rectify.

Su Sky Cinema Uno va in onda dalle 21:15 il film commedia Forever Young, che è stato diretto da Fausto Brizzi, per i più piccoli e per gli amanti dell'animazione, sul canale Sky Cinema Family andrà in onda il film del 2009 Up, prodotto dalla Disney Pixar. Mentre gli amanti dell'azione e dell'avventura non potranno perdersi sia il film datato 2001 Pearl Harbor diretto da Michael Bay, che ripercorre alcuni eventi della seconda guerra mondiale, sia il giro del mondo in 80 giorni, film ispirato all'omonimo romanzo di Jules Verne ed interpretato da Jackie Chan e Steve Coogan, i film verranno rispettivamente trasmessi sui canali Sky Cinema Hits e Sky Cinema Max. Per quanto riguarda i più romantici, andrà in onda sul canale Sky Cinema Passion il film La cuoca del presidente, commedia romantica francese che vede come protagonista la seducente Catherine Frot che tenterà grazie ai suoi manicaretti di ingraziarsi il presidente della repubblica francese. Per chi ai film preferisce invece le serie tv, il 4 Marzo sarà un giorno importante anche per loro. Infatti sul canale Fox andrà in onda il nono episodio della serie fantascientifica prodotta dal grande e famoso regista Steven Spielberg, The Whispers, intitolato un bambino distrutto. Su Fox Crime andrà in onda il sempreverde serial televisivo Law&Order con il 13esimo episodio della 19esima stagione. Sul canale Sky Atlantic continuerà la prima tv della quarta stagione della serie legale Rectify, che vede vestire i panni del protagonista all'attraente australiano Aden Young, con la messa in onda degli episodi 3 e 4, intitolati Bob & Carol & Ted Jr & Alice e Chiedilo a Roger. Su Fox Life andrà in onda la serie tv Nina con il quinto episodio della prima stagione, in quello che si sta rivelando uno dei medical drama più seguiti della stagione. Infine, sul canale Sky Uno andrà in onda il cooking talent show più seguito in Italia, Masterchef, con il ventunesimo episodio della sesta stagione.