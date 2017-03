STEFANO DE MARTINO/ News: video, la sua pirouette finisce per terra (oggi, 4 marzo 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LA SUA PIROUETTE FINISCE PER TERRA, VIDEO - Vedere Stefano De Martino cadere mentre fa una pirouette non è certo qualcosa che le sue fans si aspettano di vedere ma è proprio quello che accade in un video che troviamo su Instagram. Il breve filmato sembra frutto di una diretta sul popolare social network realizzata da qualcuno che era con lui durante le prove per Amici di Maria De Filippi. Non sappiamo chi ci sia dietro alla fotocamera dello smartphone ma il primo a venire inquadrato è Marcello Sacchetta, amico di De Martino e come lui supporter oltre che professionista nella scuola di Amici. Sacchetta non è però impegnato a ballare ma suona il pianoforte: “Pronti l’altro gruppo…si prepari l’altro gruppo…sta per finire la frase…tombè pas de bourrée…pirouette e…cadi”. Quando l’inquadratura si sposta sull’ex marito di Belen Rodriguez lo ammiriamo seguire le indicazioni dell’amico come se si trovasse a un provino: proprio come chiesto da Marcello, Stefano esegue i passi e si lascia cadere, rotolando a petto nudo sul parquet della sala prove tra le risate degli altri colleghi che stanno assistendo alla divertente scenetta: clicca qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.