STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali servizi presenteranno oggi, 4 marzo, Ficarra e Picone? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, TORNA IL TG SATIRICO IDEATO DA ANTONIO RICCI (oggi, sabato 4 marzo 2017) - Torna stasera, sabato 4 marzo 2017, l'appuntamento con Striscia la Notizia nel preserale di Canale 5. Il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci nel 1988 viene condotto come al solito dal duo comico composto da Ficarra e Picone. Staremo a vedere quali servizi verranno mandati in onda e su quali argomenti seri e meno si discuterà in studio. Il programma piace molto alla gente perchè tratta argomenti seri in maniera dissacrante e fa luce su situazioni poco chiare anche con un po' di ironia ma mai in maniera banale e sempre con la volontà di andare a svelare qualcosa di nuovo al pubblico pronto a discutere di questo sui social network. Il programma è sempre il più seguito nella sua fascia oraria come dimostrano ascolti e share. Staremo a vedere di cosa si occuperà stasera la trasmissione punta di Canale 5.

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, sabato 4 marzo 2017) - Puntata ricca quella di ieri per Striscia la Notizia. Dopo lo stacchetto delle veline e la poesia di rito di Picone, parte il tg satirico di Canale 5. E' il Renzi di Striscia a dare il via ai servizi, interpretato dal bravissimo Ballantini. Chiara Squaglia è a Livorno a documentare che i cartelli stradali in corrispondenza di cantieri o lavori in corso recano il marchio di una nota cooperativa. Tutto ciò è vietato per legge e la Squaglia intervista l'assessore che ha lavorato in precedenza proprio per quella cooperativa. Il video divertente segnalato dai telespettatori viene puntualmente mandato in onda, come tutte le sere. Edoardo Stoppa è a Brescia per un cane rinchiuso in un box auto senza finestre. Il proprietario, un uomo agli arresti domiciliari, si dichiara disponibile a donarlo ad una associazione. I Carabinieri di passaggio in quel momento aiutano Stoppa nella liberazione dell'animale vista la delicatezza dei movimenti del padrone del cane. Soccorso e adottabile il cane è ora al sicuro. Dopo l'arrivo di Donald, Rampello per la rubrica Paesi e Paesaggi è in Veneto nel Parco dei Colli Euganei. Visitiamo così Villa Barbarico e il suo giardino monumentale, con il labirinto di bosso e la porta di Diana Cacciatrice. Capitan Ventosa è invece a Cantù, documenta le condizioni di un ponte con il cavalcavia che perde calcinacci e gli abitanti della zona raccontano di numerosi episodi pericolosi. A breve racconta Ventosa la provincia interverrà per capire che tipo di interventi adottare. Per la rubrica Che Satira Tira gli sketch di Vergassola, Littizetto e Gene Gnocchi. Stefania Petix con il suo impermeabile giallo, racconta del Tribunale di Marsala, vantato dall'ex premier Renzi come il migliore d'Italia perchè non ha arretrati. La Petix documenta come il tribunale migliore non abbia una sede unica, sono fermi i lavori della nuova sede del tribunale, ospitato attualmente in edifici scolastici e alcuni studenti della città sono a loro volta ospitati in ex alberghi. Luca Abete è tornato a Napoli dove nel 2014 aveva documentato l'alloggio di alcune famiglie in attesa di una casa popolare. Stasera vediamo che alcune famiglie sono stati trasferite, ma ci sono altre che ancora abitano nell'ex motel fatiscente. L'assessore per le politiche per la casa interpellato da Abete dichiara che entro fine marzo si procederanno a ulteriori trasferimenti. E' il momento della rubrica più amata I Nuovi Mostri, stasera all'ottavo posto il maestro Laurenti vestito da Belen, al settimo posto Frank Matano e le sue imitazioni. Il sesto posto è del programma Blob che ha montato le immagini del film Odissea 2001 nello spazio con le musiche di Occidentalis Karma, sesto posto per il ballo di Anna Larosa, la giornalista a Ballando con le Stelle ha ballato ingessata letteralmente, quinto posto per la querelle politica con insulti andata in onda a Dalla Vostra Parte. All'Isola dei Famosi Vladimir Luxuria che rappa il rimprovero a Moreno merita il terzo posto, al secondo posto i tormentoni dei social mixati e interpretati da Rovazzi e Cattelan. Primo posto per lo youtuber vivente a Italia'S Got Talent.

