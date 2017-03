THE EXPATRIATE - IN FUGA DAL NEMICO/ Su Rai 4 il film con Aaron Eckhart (oggi, 4 marzo)

THE EXPATRIATE - IN FUGA DAL NEMICO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 4 MARZO 2017: IL CAST - The Expatriate - In fuga dal nemico, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 4 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller che è stata diretta nel 2012 da Philipp Stolzl (The physician, North face - Una storia vera, Young Goethe in love) ed interpretata da Aaron Eckhart (Sully, Il Cavaliere Oscuro, Attacco al potere - Olympus has fallen), Liana Liberato (The best of me - Il meglio di me, Resta anche domani, Stuck in love) e Olga Kurylenko (Quantum of solace, Hitman - L'assassino, Oblivion). Il regista Philipp Stolzl ha cominciato a lavorare nel cinema nel 2002, con il film Baby. In precedenza ha diretto diversi videoclip musicali, lavorando anche con artisti del calibro di Madonna e i Rolling Stones. In quest'ambito ha debuttato nel 1998 con il video di Du riechst so gut, della band metal teutonica dei Rammstein. Stolzl è anche attivo come regista teatrale e di opere liriche. Ma ecco nel dettagli la trama delf ilm.

THE EXPATRIATE - IN FUGA DAL NEMICO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 4 MARZO 2017: L TRAMA - Ben Logan (Aaron Eckhart) vive in Belgio insieme alla figlia Amy (Liana Liberato), ed è impiegato in una società di Anversa che si occupa di testare dispositivi di sicurezza per evidenziarne eventuali difetti e porvi rimedio. Una sera, quando si reca alla sede della sua società con la figlia per recuperare un pacchetto che si era dimenticato in ufficio, scopre che tutto è stato portato via. L'ufficio è stato svuotato di tutti i mobili e tutte le attrezzature, tutti i numeri di telefono dei suoi colleghi sono stati disattivati e la sede centrale della sua società, la Halgate Group, nega di avere mai avuto una sede ad Anversa e dichiara di non conoscere nè il suo diretto superiore nè nessuno dei suoi colleghi. Ben in realtà non è un semplice ingegnere, ma un agente segreto della CIA, e si rende subito conto che qualcuno sta cercando di incastrarlo per eliminarlo. Non solo il suo ufficio, ma tutta la sua vita è stata cancellata, i suoi colleghi sono stati uccisi e Ben Logan praticamente non esiste più. Insieme alla figlia dovrà cercare di arrivare alla verità per sventare il complotto ai suoi danni ma soprattutto per salvarsi la vita.

