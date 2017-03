UNA CALIBRO 20 PER LO SPECIALISTA/ Su Rai Movie il film con Clint Eastwood

UNA CALIBRO 20 PER LO SPECIALISTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 4 MARZO 2017: IL CAST - Una calibro 20 per lo specialista è il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 4 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere thriller che è stata prodotta nel 1974 ed è stata scritta e diretta da Michael Cimino (Il cacciatore, I cancelli del cielo, L'anno del dragone) ed interpretata da Clint Eastwood (Gli spietati, Gran Torino, Il texano dagli occhi di ghiaccio), Jeff Bridges (Il grande Lobowski, Hell or high water, Il Grinta) e George Kennedy (Nick mano fredda, Una pallottola spuntata, Sciarada). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA CALIBRO 20 PER LO SPECIALISTA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 4 MARZO 2017: LA TRAMA - Un rapinatore di banche e reduce di guerra noto come l'Artigliere (Clint Eastwood) è in fuga dai suoi ex complici, che vogliono farsi rivelare il nascondiglio della refurtiva di una rapina. Nella fuga Artigliere conosce Caribù (Jeff Bridges), un ladro di auto, ma i due vengono catturati dagli inseguitori, il Rosso (George Kennedy) e Goody (Geoffrey Lewis). I quattro insieme si recano a recuperare il bottino, nascosto dall'Artigliere in una scuola in disuso, ma scoprono che quest'ultima è stata rasa al suolo. I quattro decidono quindi di allearsi per mettere in atto una nuova rapina in banca e recuperare i soldi che sono andati perduti. Il piano funziona, ma il Rosso decide di liberarsi dei colleghi per tenersi tutto il bottino. Dopo essersi liberato di Goody, ferito dai poliziotti durante la rapina, colpisce Artigliere e Caribù abbandonandoli per strada. La polizia però è ancora sulle tracce dei rapinatori, e il Rosso viene individuato. Un incidente stradale causato dall'inseguimento gli sarà fatale. Artigliere e Caribù sono rimasti da soli e senza bottino. Casualmente scoprono che la vecchia scuola con il bottino era stata trasferita in un'altra zona della città, compresi gli arredi. Dietro una lavagna, dove Artigliere lo aveva lasciato, i due trovano il bottino della vecchia rapina. Tutto si sta risolvendo per il meglio, ma le ferite riportate da Caribù durante il pestaggio da parte del Rosso si stanno aggravando...

