UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Emanuele Mauti si svela: l’amore per Sonia e la frecciatina per Mario Serpa

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LE PRIME DICHIARAZIONI DI EMANUELE MAUTI SU SONIA LORENZINI E MARIO SERPA – Dallo scorso 16 febbraio, Emanuele Mauti è felicemente fidanzato con Sonia Lorenzini. Una storia che, nata nello studio di Uomini e Donne, procede a gonfie vele. La coppia, infatti, pur stando insieme da pochissimo tempo convive già in una piccola casa di Roma dove Emanuele ha scoperto di avere accanto una donna che è una perfetta casalinga. Innamorato della sua Sonia, Emanuele Mauti ha rilasciato la sua prima intervista al portale Gossip e Tv in cui, oltre a ribadire la sua felicità per il momento che sta vivendo con Sonia Lorenzini, ha puntato il dito contro Mario Serpa, reo di aver riportato sì una segnalazione vera ma di aver fatto delle allusioni che avrebbero messo solo in cattiva luce Sonia. “Mario ha fatto benissimo a riportare quella segnalazione ma non ha fatto assolutamente bene a fare delle allusioni, ovvero a pensare che ci fosse un accordo, perché questa era una sua idea! La segnalazione era reale però poi l’allusione e la conclusione di dire che c’era un accordo è assolutamente inventato! Anche perché io e Sonia ne abbiamo riparlato ovviamente di questa cosa ed è una cosa che non c’è assolutamente mai stata! Credo che fosse un modo per Mario per risaltare la propria persona e darsi un tono all’interno del programma e per cercare di creare una storia e sputare un po’ di veleno su Sonia, non perché lui ce l’avesse con Sonia ma perché sputare veleno in tv fa sempre comodo!”, ha sbottato il pallanuotista. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, poi, si lascia andare ad una vera dichiarazione d’amore nei confronti della fidanzata: “Quando ho visto Sonia ho pensato che noi fossimo due persone opposte, pensavo che lei fosse una persona interessata a un certo tipo di contesto e non a un amore ‘folle’. Ho pensato che fosse una bellissima ragazza, ma lontana dal mio prototipo di ragazza… poi però passavano i giorni, le puntate e lei mi è piaciuta sempre di più! La cosa che mi piace di più è che sa essere donna, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista caratteriale… ho avuto tante ragazze ma adesso sono insieme ad una donna con la D maiuscola”.

