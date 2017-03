UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Luca Onestini verso la scelta, Giulia Latini non convince (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI VERSO LA SCELTA: LE PAROLE DI GIULIA LATINI PREOCCUPANO – Luca Onestini si sta lentamente avvicinando alla scelta. Il tronista di Uomini e Donne continua a dividersi tra Soleil Sorgè e Giulia Latini anche se sta conoscendo anche le ragazze arrivate nello studio del programma di Maria De Filippi per l’appuntamento al buio con Marco Cartasegna. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, però, i fans hanno notato come Luca continui ad avere occhi solo per Soleil e Giulia. Con quest’ultima, tuttavia, nell’ultimo periodo, l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese ha cominciato ad avere un atteggiamento più freddo e distaccato convincendo sempre di più i fans che, qualora Luca dovesse poi scegliere Giulia, quest’ultima potrebbe anche rispondere no. A preoccupare i fans sono alcune parole scritte dalla Latini su Instagram. “Quando ho detto peggio di così non può andare, ero ironico, non era una sfida. La sfiga l’ha presa troppo sul personale” – ha scritto in un post la corteggiatrice che, poi, in un altro pubblicato su Instagram Stories ha aggiunto – “Mai contro cuore. G.N”. A chi si riferiscono le iniziali scritte da Giulia? I fans cominciano a porsi delle domande e sperano che già nella prossima registrazione del trono classico, Luca Onestini possa cominciare a fornire più indizi su quella che sarà la sua scelta. Il tronista-dentista, dunque, sceglierà entro poche settimane?

