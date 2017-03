UOMINI E DONNE/ Desirèe Popper sta mentendo? Ecco come è cambiata! Video (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO: DESIRÈE POPPER, PREDA O CACCIATRICE? IL VIDEO CHE METTE IN DISCUSSIONE TUTTO - Di Desirèe Popper in molti si ricordano non solo per aver partecipato al Grande Fratello 14 ma anche (di recente) per la sua candidatura alla dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2017. Ed infatti, proprio la brasiliana era in ballo insieme ad Elena Morali e Giulia Calcaterra per guadagnarsi un nuovo posto da isolana. Durante il corso delle varie ospitate da Barbara d’Urso per arrivare in Honduras, la modella ha avuto modo di registrare un filmato prontamente mandato in onda nello spazio domenicale che ha visto poi la vittoria dell’ex velina Giulia Calcaterra (in diretta durante la prima puntata de L’Isola). Nella clip di presentazione, Desirèe ha avuto modo di parlare anche di amore: "Cerco sempre di innamorarmi... il problema che si innamorano loro come i pazzi ed a me non interessa più di tanto", queste le parole della nuova tronista. A questo punto voi direte: cosa c’è di strano? La stranezza da noi rivelata infatti, fa riferimento al cambio di rotta di Desirèe in quanto, da cacciatrice sembra quasi essersi trasformata in preda. Al Grande Fratello così come nel provino per L’Isola dei Famosi 2017, la modella brasiliana appariva una predatrice senza “scrupoli” e, anche le sue parole lo dimostravano: lei voleva innamorarsi ma non ci riusciva. La clip di presentazione di Uomini e Donne, ci racconta di una Desirèe che invece si è innamorata ed ha anche terribilmente sofferto per amore: "Quando mi innamoro il mio fidanzato diventa tutto per me e rischio di farmi mettere i piedi in testa: per questo ho sofferto tanto per amore. Un uomo deve essere maschio, non dobbiamo litigare per il phon e non mi piacciono le sopracciglia rifatte. Deve avere la barba, essere sicuro di sé e proteggermi. Voglio una famiglia con 3 bambini maschi”, ha confessato. A questo punto ci chiediamo: qual è la vera identità di Desirèe? Modella dal passato difficile in cerca di amore oppure predatrice sicura e sensuale? Nell’attesa di scoprire questo enigma, potete cliccare qui per visionare il video a cui facciamo riferimento. (Valentina Gambino)

