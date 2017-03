UOMINI E DONNE/ Giorgio Manetti è un principe superficiale? Le accuse di Antonella ed Astrid (Trono Over)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: GIORGIO MANETTI È UN PRINCIPE SUPERFICIALE? LE ACCUSE DI UNA DAMA - Ieri pomeriggio la settimana televisiva di Uomini e Donne si è nuovamente conclusa con il trono over. Gemma e Giorgio sono stati ancora una volta i protagonisti assoluti del nuovo appuntamento condotto da Maria De Filippi a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset. Le danze si sono aperte con la Galgani alle prese con la sua enorme diffidenza nei confronti di Michele: fidarsi del cavaliere oppure no? D’Ambra inizialmente ha messo un punto alla frequentazione per poi riaprire uno spiraglio e sollecitare Gemma a prendersi tutto il tempo che vuole. Successivamente, il venerdì pomeriggio di Uomini e Donne si è concluso con le nuove frequentazioni di Giorgio Manetti e l’ingresso in studio di Giovanna e Antonella. Quest’ultima l’ha reputato come superficiale senza colpo ferire. “Io sono sempre disponibile, però anch’io ho dei momenti che non sono al top”, esordisce Manetti per poi affermare di non prendere nulla per scontato e dare la giusta considerazione alle persone. Antonella si lamenta che Giorgio non l’abbia voluta vedere ma lui accusa lei considerandola una donna poco forte: “Io ho ascoltato molto e mi sono fatto un’idea – dichiara il cavaliere toscano – abbiamo parlato di cose molto personali”. “Tu fai il principe azzurro e ti piacciono le principesse col tacco dodici ma io non faccio la bella addormentata”, chiosa la dama con aria seccata. Antonella inoltre si lamenta di non avere ricevuto da Giorgio nemmeno un complimento ma lui non riesce a comprendere il suo atteggiamento. “L’altra volta mi hai dato della principessa sul pisello ma anche tu un po’ principe lo sei – esordisce Astrid – devo dare un pochino ragione alla signora”. Giorgio però chiede: “Da due anni a questa parte vi sembro lo stesso oppure sono cambiato? Io dico sempre la verità anche se a volte rompe le scatole”. Gianni Sperti quindi, scende in campo in favore del cavaliere toscano e, rivolgendosi alle dame chiosa: “Tutte quelle che arrivano lui le manda a casa. Voi però venire sempre, vi sentite super donne! Lui rifiuta ma voi chiamate comunque…”. Giorgio interrompe quindi la conoscenza e Marco si complimenta con la dama con la quale balla sulle note di “If you don’t know me by now” dei Simply Red.

© Riproduzione Riservata.