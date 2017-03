UOMINI E DONNE / Rosa Perrotta, il fascino della donna del Sud conquisterà tutti? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ROSA PERROTTA CONQUISTA TUTTI CON IL FASCINO DELLA DONNA DEL SUD? – Sul trono di Uomini e Donne sono arrivate due nuove troniste. Oltre alla già conosciuta Desireè Popper, bellissima ragazza brasiliana che, dopo aver partecipato al Grande Fratello ha tentato di sbarcare sull’Isola dei Famosi, alla corte di Maria De Filippi è arrivata la 28enne Rosa Perrotta. Bellissima, elegante e sicura di sé, Rosa è originaria di Pagani ma vive a Roma. Lavora come modella e prima di arrivare sul trono di Uomini e Donne ha lavorato in altri programma televisivi come "Veline" e "Ciao Darwin". Oltre ad essere bellissima, Rosa è anche laureata in management strategico. “Sono una persona molto ambiziosa, ma in futuro mi vedo come una mamma, con una famiglia. Mi piace anche leggere, in particolare Osho, e andare a cinema e a teatro. Mi piacciono i ragazzi raffinati ed eleganti. Voglio una persona che mi capisca e mi apprezzi per come sono e che mi faccia provare emozioni forti» ha dichiarato la new entry di "Uomini e Donne", ha dichiarato Rosa nel video di presentazione. Il pubblico del programma di Maria De Filippi, tuttavia, ha reagito con freddezza al suo arrivo, sicuro di avere davanti l’ennesima ragazza in cerca non dell’amore ma della notorietà. Dalla sua, tuttavia, Rosa ha sicuramente il fascino e l’intelligenza della donna napoletana con cui è pronta a far ricredere tutti. Di fronte ad un uomo elegante, raffinato e che la faccia sentire sicura e protetta, Rosa è pronta ad aprire il suo cuore. Nonostante la diffidenza iniziale, dunque, i telespettatori cambieranno idea sul suo conto?

