UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Ginevra Pisani: le parole sulla famiglia di Claudio commuovono

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GINEVRA PISANI COMMUOVE, LE PAROLE SULLA FAMIGLIA DI CLAUDIO D’ANGELO – Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. Dopo pochi mesi da quando hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne per vivere l’amore lontano dalle telecamere, Claudio e Ginevra sono felici e innamorati. A confermarlo è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, per amore del suo fidanzato, ha lasciato Napoli per trasferirsi a Riccione, città in cui Claudio vive e lavora. Una scelta che si è dimostrata vincente dal momento che Ginevra è riuscita anche a conquistare totalmente la famiglia dell’ex tentatore di Temptation Island. “Sono delle persone deliziose, ognuno di loro ha delle caratteristiche differenti. Lui con la sua famiglia possiede un legame esclusivo. Sono entrata in questa famiglia con naturalezza da subito, fin dai primi giorni si è creato un feeling fantastico. […] Fin dall’inizio mi sono sentita accolta e amata, sono sempre con loro, anche quando non c’è Claudio pranziamo insieme, è davvero bello”, ha dichiarato al Vicolo delle News. Ginevra è anche riuscita a creare un rapporto speciale con la suocera. La mamma di Claudio, infatti, ha fatto un gesto che ha riempito il cuore della giovane, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Mi hanno fatto il regalo di Natale nonostante mi conoscessero da 15 giorni, mi sono commossa perché la madre mi ha regalato un cappello, aveva notato che in ogni esterna ne indossavo sempre uno diverso dall’altro […]. Sono dei gesti che ti riempiono il cuore, l’ho apprezzato tantissimo”.

Uomini e Donne, torna su Canale 5 il Trono Gay: la testimonianza e il messaggio della redazione confermano! - Dopo la partecipazione di Claudio Sona, non è stato scelto alcun nuovo tronista gay. Questo ha portato i fan di Uomini e Donne a credere che quello andato in onda fosse un "esperimento" isolato. La smentita arriva però oggi e conferma invece che il Trono Gay sta per tornare e pare che avrà come protagonista un altro uomo. A darcene testimonianza il messaggio postato da un ragazzo di nome Dante che annuncia di essere stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne per una futura partecipazione al programma. Il ragazzo, nello specifico, pubblica lo screen con il messaggio inviatogli dalla redazione tramite Facebook; in questo si legge: "Ciao Dante, sono Giulia una collaboratrice di Raffaella, sono della redazione di Uomini e Donne, la trasmissione in onda su Canale 5. Ti stiamo cercando per sapere se ti può interessare partecipare al programma". Il messaggio insomma non solo conferma la richiesta fatta al ragazzo - che tuttavia non parteciperà in quanto ormai fidanzato - ma anche il fatto che la redazione sta organizzando un nuovo Trono Gay, convocando ragazzi per parteciparvi. È quindi molto probabile che a settebre rivedremo un trono misto.

