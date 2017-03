VALERIO SCANU / Botta e risposta con Roberto Alessi (Ballando con le stelle, 4 marzo 2017)

VALERIO SCANU, LA VENA SOCIAL DELLO SHOW DI RAI 1: LA DIRETTA POLEMICA DEL CANTANTE (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) – Nella prima serata di Rai 1 ritorna l’appuntamento con il talent Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci con la collaborazione di Paolo Belli e di Valerio Scanu. Proprio il cantante sardo che si occupa della parte social del programma,è stato protagonista in questi giorni di un botta e risposta a mezzo di video con il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Quest’ultimo aveva pubblicato un video nel quale dava supporto a Giuliana De Sio come concorrente di Ballando con le stelle ed in particolare invitandola a non preoccuparsi delle parole di Valerio Scanu che nel corso della puntata aveva fatto leggere alla stessa De Sio tutti i messaggi dei follower che attaccavano la sua performance. Scanu ha voluto rispondere ad Alessi con una video diretta sui social nel corso della quale ha sottolineato come il precedente video del direttore di Novella 2000 fosse un “video messaggio recitato in maniera pessima” e che: “vorrei dire al signor Alessia che… la signora De Sio non ha bisogno di essere difesa da lui… e vorrei dirgli a lui che mi definisce una cima che ‘cima’ ci sarai tu visto che permetti al tuo giornale di pubblicare false dichiarazioni come la mia intervista sulla love story della Mannoia”.

VALERIO SCANU, LA VENA SOCIAL DELLO SHOW DI RAI 1: LA RISPOSTA DI ROBERTO ALESSI (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) – La diatriba tra il cantante sardo Valerio Scanu attuale co conduttore di Ballando con le stelle è andata avanti anche dopo la diretta di Scanu ed in particolare con il direttore di Novella 2000 che ha deciso di pubblicare un nuovo video nel quale esordisce ringraziando Scanu per aver sottolineato che i suoi video per il sito web della rivista per la quale lavora sono mal recitati. Alessi ha voluto ricordare come siano dei video che lui fa per i suoi lettori ed inoltre ha precisato che Novella 2000 non ha mai fatto alcuna intervista a Valerio Scanu sulla love story di Fiorella Mannoia e che le dichiarazioni riportare sono state riprese da un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Alessi ha quindi voluto chiudere la questione gettando acqua sul fuoco ed in particolare rimarcando come lei sia un suo grandissimo fan sia come artista che come persona anche se poi ha sottolineato come Scanu sia un po’ rancoroso.

