VITTORIA MARKOV/ Dopo le critiche della Celentano non si abbatte (Amici 2017 pomeridiano oggi, 4 marzo)

VITTORIA MARKOV, L’ALLIEVA NEL TALENT DI CANALE 5: LA POLEMICA CONTRO LA CELENTANO (AMICI, 4 MARZO 2017) - Vittoria Markov è un degli allievi di Amici 16 la cua partecipazione è tra le più discusse durante questa edizione. Ad appoggiarla ci pensa, sin dall'inizio, Veronica Peparini. Ma il suo percorso non è per nulla facile e per lei approdare al serale è una sfida davvero complicata, in quanto non ha l'unanimità dei professori. È proprio da questo discorso che, nel corso della scorsa puntata del sabato di Amici, è nata una lunga e complessa polemica, che avrebbe portato Vittoria a piangere. Quando Maria De Filippi ha chiesto ad Alessandra Celentano la sua opinione circa l'accesso al serale della Markov, l'insegnante ha risposto in un modo che nessuno ha apprezzato. Infatti, la Celentano ha dichiarato che, secondo il suo parere, Vittoria è in sovrappeso. Il suo fisico non le permetterebbe un futuro da ballerina, secondo l'insegnante. Ma a contrastare questo parere ci pensano Veronica Peparini ed Emanuel Lo, che appoggiano il talento della ragazza nonostante il suo fisico. Le affermazioni di Alessandra Celentano, non solo hanno portato Vittoria a piangere ma anche varie polemiche anche in politica. Pare, infatti, che Chimienti, deputato del Movimento Cinque Stelle, avrebbe scritto a Maria De Filippi. Nella lettera la donna avrebbe chiesto alla conduttrice quale tipo di messaggio potrebbe mai passare nel mondo dei giovani attraverso la frase della Celentano. Le parole dell'insegnante, secondo il deputato, sarebbero vergognose. Ma, soprattutto, la Chimienti ha trovato inaccettabile il fatto che la conduttrice non sia intervenuta in difesa di Vittoria Markov, portando Alessandra Celentano ad abbandonare il programma. Il deputato chiede di allontanare l'insegnante in questione da Amici, al fine di non far passare messaggi sbagliati di fronte ai milioni di giovani che seguono il talent. Dopo la puntata del 25 febbraio, Vittoria Markov ci ha tenuto anche a dare una risposta alle critiche della Celentano, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Pubblicando una sua foto, Vittoria fa sapere ai suoi fan di essere una persona molto forte, che dopo tante sofferenze riesce comunque a rialzarsi. Un bel messaggio, da cui i giovani potrebbero prendere spunto.

VITTORIA MARKOV, L’ALLIEVA NEL TALENT DI CANALE 5: I SUOI PUNTI DI FORZA (AMICI, 4 MARZO 2017) - Vittoria Markov è una bravissima ballerina e nello stile di danza in cui lei ha intenzione di lavorare è perfetta. Non è assolutamente sovrappeso, penso sia semplicemente una ragazza robusta, che attraverso la sua bellezza e il suo talento riesce sempre e comunque ad emozionare gli spettatori che la osservano ballare. Per quanto riguarda la danza classica, sicuramente non ha il fisico perfetto. Ma Vittoria si è sempre impegnata in stili ben diversi, in cui riesce a dare il meglio di sé. Sicuramente la Markov merita di arrivare al serale.

VITTORIA MARKOV, L’ALLIEVA NEL TALENT DI CANALE 5: LA POLEMICA DELLA CELENTANO FINIRA'? (AMICI, 4 MARZO 2017) - Nel corso della puntata di oggi, sabato 4 marzo, di Amici 16 potrebbero accadere diversi colpi di scena, anche perché la politica questa volta ha deciso di mettersi in mezzo. Maria De Filippi potrebbe decidere di riaprire il discorso, oppure no.

© Riproduzione Riservata.