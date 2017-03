Verissimo / Anticipazioni e ospiti puntata 4 marzo: Massimo Ceccherini nel salotto di Silvia Toffanin

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 MARZO 2017: MASSIMO CECCHERINI SI RACCONTA NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN - Anche nel pomeriggio di oggi, Verissimo si occuperà dell’Isola dei Famosi 2017 e, per la pagina dedicata al reality, ospiterà uno dei volti più amati di questa edizione, stiamo parlando di Massimo Ceccherini. L’attore toscano, che ha lascialo il programma dopo una serie di polemiche, è pronto a confrontarsi con Silvia Toffanin per dire la sua su quanto accaduto in Honduras e per rivelare ciò che realmente pensa dei compagni di viaggio che ha lasciato sull’Isola. Al centro della puntata, infatti, ci sarà il suo rapporto con Raz Degan, ma si parlerà anche di Moreno e della vicenda che lo ha costretto ad allontanarsi dall’isola più spiata della tv. L’attore, che ha già dimostrato di essere un vero e proprio uragano nei salotti tv, si racconterà in un’intervista in esclusiva e, attraverso il supporto dei filmati, ripercorrerà la sua carriera fino a oggi, con uno sguardo rivolto ai suoi progetti futuri. Se volete visualizzare il post con il quale la fanpage annuncia la sua presenza, potete cliccare qui.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 MARZO 2017: SEVERO SANTACRUZ, DA PUENTE VIEJO A CANALE 5, IL SEGRETO DI CHICO GARCIA - Verissimo tornerà in tv anche oggi per l’appuntamento settimanale del sabato pomeriggio e, come di consueto, aprirà le porte a uno degli attori de Il Segreto. L’ospite di questa puntata sarà Chico Garcia, l’amato Severo Santacruz, che racconterà al pubblico tutti i retroscena del suo personaggio, dal primo ciak fino alle vicende degli ultimi giorni, e delle nozze con Candela, una doppia cerimonia che ha unito per sempre anche Sol e Lucas. Il focus sul suo personaggio sarà supportato da filmati in esclusiva e dal racconto di ciò che è stato, soprattutto alla luce delle vecchie ostilità con Francisca Montenegro e dei recenti dissapori con Hernando, che rischia di mandare in frantumi tutto il suo potere. Ma verrà dato ampio spazio anche alle novità che riguardano il futuro di Severo Santacruz a Puente Viejo e ai progetti che attendono Chico alla luce del grande successo di cui gode grazie al suo personaggio nella soap.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 MARZO 2017: MICHELE BRAVI, IL NUOVO DISCO E I PROGETTI PER IL FUTURO - Oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30, verissimo tornerà su Canale 5 con una serie di novità tutte da scoprire. Si parlerà di cinema, di tv e di gossip, ma verrà dato ampio spazio anche alla musica: nell’appuntamento di oggi, infatti, Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto a Michele Bravi, che racconterà al pubblico la sua esperienza in seguito al successo ottenuto sul palco del Festival di Sanremo. Bravi, che oggi è uno degli artisti più talentuosi della scena musicale italiana, presenterà il suo nuovo disco dal titolo “Anime di Carta” e, alla luce del successo delle ultime settimane, parlerà dei suoi progetti futuri e delle date del suo tour, che fra poche settimane darà la possibilità a molte fan di incontrarlo e di ascoltare la sua musica in una serie di appuntamenti live. La presenza di Michele Bravi è stata annunciata anche dalla fan page ufficiale del talk show: “Michele Bravi si racconta tra musica e progetti di vita. Sabato, a #Verissimo!”. Cliccate qui per visualizzare il post direttamente su Facebook.

© Riproduzione Riservata.