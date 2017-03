WALT DISNEY SI SCOPRE GAY/ Ne "La Bella e la Bestia" un personaggio alle prese con i primi sentimenti omo

PRIMO PERSONAGGIO GAY DELLA DISNEY NE "LA BELLA E LA BESTIA": UN CHIARO MESSAGGIO DI INCLUSIONE AL MONDO - La Bella e la Bestia torna con una grande novità: sarà il primo film Disney con un personaggio apertamente gay nel cast principale. Nel remake del grande classico dell'animazione c'è una scena omosessuale: lo ha annunciato il regista del film in uscita il 16 marzo nelle sale italiane. «LeTont è una persona che un giorno vuole essere Gaston e il giorno dopo vorrebbe baciarlo. È un personaggio che non sa ciò che vuole e che si è appena reso conto di provare questi sentimenti» ha dichiarato Bill Condon nell'intervista al magazine gay inglese Attitude.

C'è una scena nella quale questa attrazione è molto palese: in questo modo la Disney «vuole mandare un messaggio in tutti i Paesi del mondo, secondo cui tutto ciò è normale e naturale». Tra l'altro il personaggio di LeTont (in originale LeFou) è stato sviluppo in modo tale di avere una sotto-trama tutta sua. I riflettori, dunque, non saranno puntati solo su Emma Watson, Dan Stevens e Luke Evans, ma anche sul personaggio interpretato da Josh Gad. «Lo interpreta in modo sottile, delizioso, rendendolo magico e bello. Non voglio svelare nulla, ma alla fine ci sarà la prima scena gay in un film Disney» ha aggiunto il regista de La Bella e la Bestia.

La Disney, dunque, sta per fare la storia. Così risponde anche alle critiche dell'associazione Glaad, che l'anno scorso l'aveva bacchettata per l'assenza di rappresentazioni Lgbt nelle sue produzioni. Matt Cain, redattore capo di Attitude, ha espresso la sua approvazione per questa svolta gay friendly: «È solo il primo passo verso la creazione di un mondo cinematografico che riflette quello che viviamo ora. Ce n'è voluto di tempo, ma questo è il verso giusto e mi congratulo con una Disney intenzionata a cambiare gli atteggiamenti sociali e che punta al progresso».

