XENYA BELOUSOVA E RAIMONDO TODARO/ Settimana speciale per la top model (Ballando con le stelle 2017, 4 marzo)

XENYA BELOUSOVA E RAIMONDO TODARO, LA COPPIA CONCORRENTE: UNA SETTIMANA SPECIALE PER LA TOP MODEL RUSSA (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Tra poche ore va in onda su Rai 1 la seconda attesa puntata dello show televisivo Ballando con le stelle 2017. Tra le coppie che vi stanno prendendo parte c’è quella composta dalla top model russa Xenya Belousova e dal ballerino professionista Raimondo Todaro volto noto per gli appassionati del programma. Per la Belousova sarà una puntata speciale in quanto nel corso della settimana ha anche festeggiato il proprio compleanno. La modella sui social ha ricevuto tantissimi messaggi d’auguri da parte dei propri fan e followers omaggiandoli con un post nel quale campeggia un suo splendido selfie ed una frase di ringraziamento nei confronti del Signore: ”Happy Birthday to me! I am a very happy girl! Thanks God for all the blessings”. Inoltre, la Belousova sembra aver già trovato un feeling con il Bel Paese come conferma lei stessa in un altro post pubblicato su Instagram dove si legge “La mia prima performance finalmente! Io amo l’Italia e spero che l’Italia ami me”. Clicca qui per vedere il post nel quale c’è il video della sua prima esibizione nel programma.

XENYA BELOUSOVA E RAIMONDO TODARO, LA COPPIA CONCORRENTE: UNA SALSA DA 29 PUNTI (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Prima di rivederli all’opera nella puntata di questa sera, ricordiamo come si sono comportati nella prima puntata di Ballando con le stelle 2017, la modella russa Xenya Belousova ed il ballerino Raimondo Todaro. I due si sono esibiti nella parte finale del programma in una salsa che appare immediatamente molto efficace. La coppia riesce ad essere armonica nei movimenti ed in quasi in tutti i passaggi trasmettendo emozioni al pubblico ed agli stessi giurati. Infatti per la Belousova e Todaro i voti sono abbastanza alti ed in particolare oscillano tra un minimo di 5 ad un massimo di 7 per un totale di 29 punti. Canino nel valutare la performance sottolinea una somiglianza della top model verso Ria Anotoniou (personaggio molto famoso in Grecia) aggiungendo che sarebbe perfetta anche per un cinepanettone mentre Mariotto ha voluto sottolineare l’energia sviluppata nel corso del ballo. Dunque una buona performance per la coppia che questa sera proverà a dimostrare dei passi in avanti nella preparazione. Come se la caveranno stasera?

