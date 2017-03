AGENTE 007 - SI VIVE SOLO DUE/ Su Rai Movie il film con Sean Connery (oggi, 5 marzo 2017)

AGENTE 007 - SI VIVE SOLO DUE VOLTE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST - Agente 007 - Si vive solo due volte, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere spionaggio che è stata prodota nel 1967 nel Regno Unito per la regia di Lewis Gilbert. Il titolo originale della pellicola è You Only Live Twice ed è stata sceneggiata da Roald Dahl, che ha portato sul grande schermo l'omonimo romanzo di Fleming. I protagonisti del film sono interpretati da Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Donald Pleasence, Karin Dor, Burt Kwouk, Lois Maxwell, Mie Hama e Bernard Lee. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

AGENTE 007 - SI VIVE SOLO DUE VOLTE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - Il mondo è in piena frenesia per la conquista dello spazio e le due superpotenze Russia e America, che si contendono il primato, subiscono il misterioso furto delle loro navicelle spaziali. Mentre si accusano a vicenda delle sparizioni, i servizi segreti inglesi capiscono che dietro la crisi mondiale, che potrebbe portare allo scoppio di una nuova guerra, c'è l'organizzazione criminale SPECTRE e mandano in Giappone James Bond per indagare. M affida al suo uomo migliore il compito di scoprire quello che è successo alla navicella americana e al suo pilota. Seguendo le tracce dei criminali e grazie all'aiuto di alcuni agenti segreti giapponesi, Bond scopre che il quartier generale di Ernst Stavlo Blofeld, il numero 1 della SPECTRE è su una misteriosa isola vulcanica giapponese. Tra inseguimenti, sparatorie e killer pronti a ucciderlo, Bond riesce ad arrivare sull'isola e scopre che i criminali hanno installato la loro base nelle viscere del vulcano. Con l'aiuto di Tigre Tanaka riesce a penetrare nel covo e per la prima volta vede in faccia Ernst Stavlo Blofeld ma quando sembra che l'agente segreto stia per avere la meglio, il pericoloso criminale riesce a fuggire, giurando vendetta contro il suo acerrimo nemico. Pur senza la cattura di Ernst Stavlo Blofeld, Bond recupera la navicella americana e riesce a evitare la crisi diplomatica internazionale.

