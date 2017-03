ALBERICO LEMME/ Dopo C’è posta per te, nuova "bomba" da Barbara d'Urso (Domenica Live, 5 marzo 2017)

ALBERICO LEMME, DA C’È POSTA PER TE A DOMENICA LIVE (OGGI, 5 MARZO 2017) - Sarà nuovamente Alberico Lemme uno dei protagonisti del pomeriggio di Canale 5 all'insegna della trasmissione Domenica Live. Il discusso farmacista, artefice della controversa "dieta" amata dai vip e da altri migliaia di "cadetti", tornerà nello studio del programma di Barbara d'Urso dopo essere stato ospite ieri di C'è posta per te, la trasmissione record di ascolti del sabato sera. Lemme ha aperto la puntata di ieri del programma di Maria De Filippi, essendo stato il destinatario della prima consegna da parte di due grandi nomi della satira italiana e volti storici di Striscia la Notizia: Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. I due attori e conduttori, come di consueto in abiti femminili, nei panni di Ciccenza ed Eziona hanno chiesto a gran voce di poter avere in studio Alberico Lemme. "Siamo venuti per difendere le donne, soprattutto quelle cicciotte", aveva esordito Iacchetti, prendendo subito la parola. Dopo il suo ingresso in studio Lemme ha ironizzato con la conduttrice, commentando, prima dell'apertura della busta: "Sono veramente curioso di capire chi mi abbia invitato. Sarà qualche cicciona che si è innamorata di me, sono un sex symbol tra loro". Dopo il consueto siparietto tra il serio ed il faceto, nel corso del quale i due colleghi comici hanno denunciato le teorie e i modi di Alberico Lemme ("La cosa più brutta è che dica "testa di donna". Anche le magre sono coinvolte in questa storia"), alla fine il farmacista ha deciso di aprire la busta scongiurando l'ennesima rissa verbale in tv.

ALBERICO LEMME, LA NUOVA ‘BOMBA’ A DOMENICA LIVE (OGGI, 5 MARZO 2017) - Se da C'è posta per te la rissa verbale è stata evitata, non è detto che lo stesso possa accadere nel corso della nuova puntata di Domenica Live, che vedrà nuovamente protagonista Alberico Lemme. Quasi certamente sarà dato spazio al consueto talk che infiammerà gli animi del programma domenicale di Barbara d'Urso, la quale nell'anteprima ha annunciato l'intenzione di Lemme di dire qualcosa che sarà una vera e propria "bomba", di cosa si tratta? Nell'annunciare la sua presenza a Domenica Live, il farmacista artefice della discussa dieta ha anticipato: "Il risveglio delle coscienze è in atto, non si può fermare un uragano con le mani e denunce". Alberico ha quindi invitato i suoi numerosi "cadetti" e seguaci di Facebook a non mancare all'appuntamento con la trasmissione di Canale 5, parlando di un vero e proprio "evento storico" in atto. Proprio sui social in tanti hanno commentato la sua ospitata di ieri a C'è posta per te, mentre c'è chi addirittura ha criticato Maria De Filippi per aver dato spazio ad un nuovo siparietto trash, già presente quasi ogni domenica nell'ambito del programma di Barbara d'Urso.

© Riproduzione Riservata.