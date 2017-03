AMEDEO GORIA OPERATO D'URGENZA AL CUORE A GENNAIO: LA PAURA E IL PERIODO DI CURA (DOMENICA LIVE) - Amedeo Goria sarà uno dei protagonisti della nuova puntata di Domenica Live: oggi, infatti, si parlerà del famoso giornalista, che è stato operato al cuore d'urgenza a gennaio. Barbara d'Urso, dunque, ripercorrerà nel suo programma il periodo di cura, ricostruendo l'intera vicenda. Cosa è successo ad Amedeo Goria? Il giornalista e conduttore televisivo ha rischiato di morire? A tutti questi interrogativi darà una risposta oggi Domenica Live, che si occuperà delle condizioni di salute di Amedeo Goria. Come sta, infatti, ora? E chissà se in studio si parlerà anche di sua figlia, nata dalla relazione con Maria Teresa Ruta. Attualmente, infatti, la giovane Goria è impegnata a teatro con "Nel buio dell'America - Tone Clusters", spettacolo del quale è regista. Sul placo proprio tra l'altro sale anche la madre, Maria Teresa Ruta, insieme a Michela Martini, Ermanno De Biagi e Antonio Syxty.

AMEDEO GORIA OPERATO D'URGENZA AL CUORE A GENNAIO: LA CARRIERA (DOMENICA LIVE) - Amedeo Goria ha cominciato la sua carriera da giornalista lavorando alla Gazzetta del Popolo, poi ha scritto per Tuttosport, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno. Si è fatto conoscere in tv lavorando in Rai: negli anni Novanta è stato conduttore di Uno Mattina Estate e di Ciao Italia. Successivamente è entrato nella redazione di Rai Sport, di cui fa ancora parte e per cui è stato inviato in occasione delle principali manifestazioni sportive. Si è occupato anche della co-conduzione di La Domenica Sportiva e Pole Position. Oltre che giornalista e conduttore televisivo, Amedeo Goria è anche attore: ha recitato, seppur con piccole parti, in Annaré, Il conte di Melissa, Il cielo può attendere, E guardo il mondo da un oblò. Un cameo di sé, invece, compare in Vita Smeralda e ne L'allenatore nel pallone 2. Ha recitato anche a teatro, in Carlotta's way e Il colpo della Strega. Sposatosi nel 1987 con la showgirl Maria Teresa Ruta, è padre di due figli: Guendalina e Gianamedeo. Nel 1999 si è separato dalla Ruta, il divorzio invece è stato sancito nel 2004.

