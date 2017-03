AMICI 2017/ Ed. 16 anticipazioni e news verso il serale: Andreas con la maglia verde dopo Lo Strego?

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS VERSO IL SERALE: ANDREAS MULLER SARA’ IL SECONDO ALLIEVO CON LA MAGLIA VERDE? – Il primo allievo ammesso al serale di Amici 2017 è Lo Strego che ha conquistato la famosa maglia verde vincendo le sfide con Serena, Rosario e Mike Bird. Dopo Lo Strego, chi sarà il secondo allievo a conquistare l’accesso diretto al serale di Amici 16? I fans del talent show di Maria De Filippi che tornerà in prima serata dal prossimo 25 marzo puntano su Andreas Muller. Il ballerino che lo scorso anno passò al serale con la squadra blu di Nek e J-Ax ma fu costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio, è considerato uno degli allievi più meritevoli. Il ballerino che ha ormai acquisito le conoscenze di un vero professionista ha tentato di passare direttamente al serale ottenendo l’unanimità della commissione degli insegnanti. A fermare la sua corsa, però, è stato Garrison che, pur riconoscendo il suo talento, non lo considera adatto al serale avendo altri nomi in mente. I fans, però, sono tutti dalla sua parte e sono pronti a scommettere sulla sua presenza tra i quattro ballerini che si sfideranno durante il serale. Muller, del resto, può contare anche sul totale appoggio degli altri insegnanti.

