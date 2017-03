ANNA VALLE/ In attesa di Sorelle, si racconta da Fabio Fazio (Che fuori tempo che fa, 5 marzo 2017)

ANNA VALLE, L’ATTRICE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Domenica 5 marzo 2017 andrà in onda, su Rai 3 ed a partire dalle ore 21.00, una nuova puntata di Che fuori tempo che fa ovvero il programma condotto da Fabio Fazio. Anche durante questa nuova puntata moltissimi saranno gli ospiti che si confronteranno su diverse tematiche svelando, nel contempo, qualcosa di se e del proprio vissuto. Tra tali ospiti figura anche Anna Valle, la bella attrice siciliana, la quale rivelerà anch'essa qualcosa di se. Se volete scoprire qualcosa in più sulla bella attrice siciliana, non vi resta che sintonizzarvi domenica sera su Rai 3 a partire dalle ore 20. A tutti voi auguriamo una buona visione!

ANNA VALLE, L’ATTRICE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: UNA DONNA INCLINE ALLE RISSE (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Anna Valle, conosciutissima per aver vinto il concorso di Miss Italia ma anche per le sue ottime doti di attrice, in un'intervista ha rivelato di soffrire di attacchi di rabbia improvvisi. La bella attrice non si definirebbe incline alle risse vere e proprie, ma più che altro afferma di avere degli attacchi aggressività improvvisa. La sua figlioletta sembra però non soffrire molto di questa situazione, arrivando anche a scherzarci sopra: la bimba, infatti, ha detto alla madre che a volte quest'ultima sembra essere Biancaneve e la strega cattiva allo stesso tempo. Inoltre la Valle afferma che la condivisione sui social non è una cosa che le interessa molto: tanto che l'attrice sostiene di non avere Facebook, Twitter, Instagram e nemmeno Whatsapp. Anna afferma di essere l'opposto di molti personaggi che, al giorno d'oggi, devono il proprio successo proprio ai social.

ANNA VALLE, L’ATTRICE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: BIOGRAFIA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Anna Valle nasce a Lentini, una cittadina in provincia di Siracusa, il 19 giugno 1975. La giovane, sin dall'età di 13 anni mostra la sua predisposizione verso la recitazione cimentandosi nelle commedie scolastiche, le quali le fanno capire che proprio la recitazione è la sua vera passione. Completati gli studi di scuola superiore si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Catania. La vera svolta arriva però con la vincita del concorso di bellezza più importante dello stivale: Miss Italia. In seguito alla sua incoronazione presso Salsomaggiore Terme, Anna Valle si dedica allo studio e riesce a diventare una delle attrici più affermate in Italia nei primi anni del 2000. Lavora a fianco di nomi molto importanti, uno fra questi è sicuramente quello di Stefania Sandrelli. Il successo e la notorietà arriva con la fiction per la tv intitolata Commesse: in seguito a tale successo la Valle riesce ad ottenere numerosi ruoli in altre importanti miniserie. Lavora a fianco di Michele Placido, continua la sua carriera all'estero lavorando accanto a personaggi del calibro di Peter O'Toole, Roger Young e Charlotte Rampling. In seguito è tornata in Italia per lavorare in numerose altre fiction, quali ad esempio Questo Nostro Amore a fianco di Neri Marcorè. Mentre prossimamente la vedremo recitare in una nuova fiction della Rai, intitolata Sorelle, a fianco di Loretta Goggi ed Ana Caterina Morariu.

