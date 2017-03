AVANTI UN ALTRO/ Nessuna vincita ieri al game show: chi giocherà oggi, 5 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, domenica 5 marzo 2017) - Paolo Bonolis è pronto a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 oggi, domenica 5 marzo 2017, insieme ad una nuova puntata di Avanti un altro. Il game show dell’ammiraglia Mediaset lascerà spazio a nuovi concorrenti: in attesa di scoprire chi giocherà, rivediamo come è andata ieri. Missa Claudia presenta il 'minimondo' del quiz, stasera ci sono la Geisha, l'Alieno, la Ciociara, il Crociato nella sua splendente armatura e lo Scienziato Pazzo. Si gioca per la categoria domande avanzate, un mix di tematiche proposte dagli autori, ma la concorrente sbaglia subito le prime due risposte. Il secondo giocatore arriva e il maestro Laurenti intanto è sgattaiolato di nuovo sul suo palchetto, nella puntata del weekend più musica e dunque si parte suonando "Let's the music play" e il pubblico balla. Le domande ora sono dal tema o la va o la spacca e riguardano animali pericolosi. Il giocatore indovina e pesca 10.000 € e decide di proseguire. Dunque si va avanti ed è il momento di essere accompagnato dalla bionda, la Bonas, che può raddoppiare il valore del pidicozzo se si risponde esattamente ad almeno tre domande. La categoria è come ce l'ha?, si parla di animali, indovinate tre domande prima di pescare il giocatore vuole il lato b di Bonolis come portafortuna. Il concorrente pesca 15.000 € che diventano trenta e si prosegue. Domande che hanno come soggetto Domodossola, indovinate le risposte si pesca 25.000 € e il concorrente decide di andare avanti. È il momento di un personaggio e a fare la domanda sarà la Ciociara. Indovinata la risposta, toccato il lato b di Bonolis, si pesca l'ennesimo pidicozzo, ma è quello con scritto Avanti un Altro! e dunque si fa arrivare la terza concorrente. La categoria tovarish, e con colbacco e accento russo i due presentatori fanno le domande, ovviamente il pubblico è scatenato. La giocatrice sbaglia e così entra il quarto giocatore. Entra Miss Claudia per fare la domanda, tuttavia la risposta è sbagliata. Ancora non c'è un campione di giornata ed entra la quinta giocatrice. Le domande sono sul Colosseo, la signora sbaglia due risposte e così deve entrare il sesto concorrente. Si gioca con le canzoni di Jurgens, quindi le domande vengono annunciate come se si fosse in radio e vengono canticchiate le melodie delle canzoni dall'autore del programma. Ovviamente tutto questo scatena l'ilarità del pubblico e dei protagonisti. Il concorrente indovina e si gioca tutto pescando ben 40.000 €. Sarà dunque di 140.000 € il valore dell'ultima sfida giocata da quest'ultimo concorrente. Così la sfida che comporta il dare la risposta sbagliata ha inizio. Qualche stop iniziale su qualche domanda su cui viene spontaneo dare la risposta che sarebbe esatta, ma nel complesso il concorrente è molto bravo. Scorrono i secondi e il ritmo incalza e Bonolis così ripete velocissimo le domande. Tuttavia nell'ultima parte del gioco, il concorrente sbaglia ripetutamente e così anche per stasera nulla di fatto.

