Anticipazioni Il Segreto spagnole e italiane: qual è il vero motivo dell'arrivo di Lucia?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LUCIA E' SINCERA? - Nuovi personaggi entreranno in scena nelle puntate spagnole de Il Segreto. Tra di essi va segnalata Lucia, l'amica cubana di Camila di cui tanto sentiamo parlare nelle attuali puntate italiane. Ma quale sarà il motivo di questo lungo viaggio intrapreso dalla simpatica cubana? Camila e Beatriz saranno felicissime di questa novità, avvenuta in un periodo tanto delicato per tutta la famiglia. La nuova arrivata infatti porterà gioia e allegria, riempiendo di buone notizie la casa, proprio nel periodo in cui Hernando sarà assente per cercare di risolvere i vari problemi economici nei quali la sua azienda è sprofondata a causa di Damian. Fin dal primo giorno, Lucia evidenzierà un certo interessamento per Nicolas, ormai rimasto senza una donna al suo fianco, e non rinuncerà ad esprimere grandi lodi nei suoi confronti. Ma cosa accadrà quando Hernando farà ritorno a casa? I fan spagnoli sono certi che i problemi non mancheranno e che l'amica di Camila non sia sincera con lei, riservando sorprese particolarmente negativa. Volgerà lo sguardo anche verso Hernando?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 MARZO: LO SCONTRO DI CAMILA E FRANCISCA - Il Segreto manterrà la sua programmazione della domenica, a differenza di quanto deciso da Mediaset in primo momento, tornando anche questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa. In tale episodio Gracia e Mariana realizzeranno finalmente il loro grande sogno, inaugurando la loro nuova boutique a Puente Viejo. Tra le prime clienti ci sarà a sorpresa Camila che, nonostante l'immagine non troppo amichevole del marito, si dimostrerà una persona gentile, benvoluta da tutti. Ma mentre lei tesserà le lodi di questa nuova attività, ci sarà qualcuno che sarà di parere completamente diverso. Avete già capito di chi si tratta? Il veleno di Donna Francisca non potrà mancare anche in questa occasione, tanto da portarla presto a scontrarsi proprio con Camila. Il diverbio tra loro sarà inevitabile a causa delle opinioni differenti nei confronti di questo negozio e non solo! Sarà questo l'inizio di una nuova grande rivalità?

