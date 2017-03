Ballando con le stelle 2017 / Ed.12, pagelle seconda puntata: Lucarelli spassosa, scintille con la Parietti

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ED.12, PAGELLE SECONDA PUNTATA: LITE SELVAGGIA LUCARELLI E LA PARIETTI - Andiamo a leggere le pagelle della seconda puntata di Ballando Con Le Stelle, lo show di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Cominciamo proprio dalla padrona di casa, gradevole alla conduzione e ballerina per una notte. Con lei l'ironia e l'intrattenimento non mancano mai: voto 7. La vera regina della serata, però, è Selvaggia Lucarelli. La nota giornalista regala delle autentiche perle nel confronto al veleno con Alba Parietti. Il siparietto è imperdibile: "Non vedo progressi". "Oh Selvaggina..." , "Non mi chiamare così e non cominciamo" tuona Selvaggia. "Solo tu puoi permetterti di chiamare gli altri come ti pare?" domanda Alba. "Io sono il giudice..." controreplica la giurata. "Tu non hai nessuna competenza per giudicare", "Secondo me tu vorresti stare qui e invece ti è toccato ballare". Insomma un botta e risposta niente male, che vale la puntata: voto 8 ad entrambe. Tornando al discorso artistico, emozionante e coinvolgente l'esibizione del ballerino non vedente Oney Tapla, che ha collezionato un meritatissimo tris di 10 nei voti dei giudici. Tanti applausi.

