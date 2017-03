Belen Rodriguez / News: la regina dei social (oggi, 5 marzo 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ORMAI REGINA DEI SOCIAL (OGGI, 5 MARZO 2017) – Mentre Cecilia Rodriguez parla del felice momento che sta vivendo la famosa sorella al fianco del motociclista italiano Andrea Iannone più innamorata che mai, la stessa showgirl continua a mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. Belen è ormai un vero e proprio fenomeno social che andrebbe studiato per capire gli orientamenti del pubblico italiano. Infatti, viene considerata al top tra i social influencer italiani tant’è che moltissimi brand di abbigliamento ma non solo la utilizzano per pubblicizzare i propri prodotti. Ad esempio un suo ultimo post su Instagram dove ha indossato una magliettina aderente di un noto brand ha letteralmente attirato l’attenzione degli utenti arrivando a raccogliere in poco più di 24 ore circa 120 mila Mi Piace e centinaia di commenti a supporto della showgirl decantandone la bellezza. Naturalmente maggiore è il numero di followers e di Mi Piace e più lauto sarà l’ingaggio per la bella argentina.

