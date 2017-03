C'E' POSTA PER TE/ Cristian svela i nuovi rapporti con la madre: 'Ci sentiamo ma mi aspettavo di più'

C'E' POSTA PER TE: CRISTIAN SVELA DI AVER RIALLACCIATO I RAPPORTI CON LA MADRE (OGGI 5 MARZO 2017) - La storia di Cristian a C'è posta per te ha commosso davvero tutti. Il ventenne abbandonato dalla madre ha sofferto molto nella sua vita, ora però sembra che le cose stiano andando per il verso giusto a partire dal rapporto con la mamma, finalmente ritrovato. Cristian si era presentato negli studi di Maria De Filippi insieme alla fidanzata incinta Lucy, oggi il bambino è nato ed ha quattro mesi ed a distanza di tempo da quella puntata Cristian sembra essere molto più sereno: "Il mio obiettivo era quello di ritrovare mia mamma e capire cosa faceva nella vita. Sono contento perchè sono sempre stato solo e da quella sera a C'è posta per te la mia situazione è cambiata, tutta Italia mi è vicina" le parole di Cristian al 'Corriere Adriatico'. I rapporti con la madre sono equilibrati anche se il ragazzo sperava di poterla vivere di più dopo una vita passata separati: "Si fa sentire sempre, so che mi vuole bene ma le mie intenzioni erano quelle di stare con lei ventiquattr'ore al giorno, lei ora ha la sua vita, è chiaro che non può stare sempre con me" conclude Cristian, che si dichiara finalmente un uomo felice.

