C’è posta per te/ Riassunto e replica puntata 4 marzo 2017: video streaming su WittyTv

C’È POSTA PER TE, RIASSUNTO PUNTATA 4 MARZO 2017: GLI OSPITI E LE STORIE - La puntata di C'è posta per te dello scorso 4 marzo 2017 ha visto come protagonisti vari momenti di comicità e di richiami calcistici. Nel primo caso il duo di Striscia la Notizia composto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ormai ospite fisso in ogni edizione del programma che si rispetti, si è travestito da formose signore impegnate a preparare delle fette. Il loro obiettivo? Quello di invitare alla trasmissione il famoso dietologo Lemme e di biasimarlo per la sua opera di allontanamento dai piaceri gastronomici della vita. Il dottore è stato piacevolmente al gioco. Spostandoci sul versante calcistico, ecco la storia strappalacrime che ha visto da una parte la coppia di giocatori del Napoli Pepe Reina e Dries Mertens e dall'altra una coppia di super-tifosi napoletani in difficoltà economica, e che sono arrivati a dover vendere le fedi nuziali pur di comprare abiti caldi alle loro figlie. I due calciatori del Napoli regalano una gioia immensa alla coppia, e la situazione si è conclusa con la nuova fede nuziale che lui mette alla moglie. In mezzo a queste due storie con protagonisti personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport, ce ne sono state altre composte interamente da gente comune e che lasciano il segno. Una di queste è quella della mamma ottantanovenne Concetta, che non rivedeva sua figlia da ormai 40 anni. A causa dei diversi figli avuti dalla donna, si era creata una situazione di estrema indigenza, che l'aveva costretta ad affidare una delle piccole bambine, Patrizia, ad uno zio senza figli che l'avrebbe poi portata a Brescia. Patrizia si è in seguito allontana da questo zio. Una decisione che ha causato il dissenso da parte di Concetta. Da allora non le due percorrono strade separate: le due donne si sono trovate però il 4 marzo 2017 nello studio di Maria De Filippi, perché Concetta vuole provare a ricucire il rapporto con Patrizia. La situazione inizialmente pare disperata: Patrizia ritiene che quella frase l'abbia davvero segnata nel profondo e all'inizio pare addirittura non propensa ad ascoltare sua madre. Tuttavia, Maria De Filippi inizia un'encomiabile opera diplomatica, chiedendo a Concetta di non dire niente e di lasciare parlare lei con Patrizia. Patrizia accetta di aprire la busta e di abbracciare Concetta, che ringrazia la De Filippi in napoletano.

Replica C’è posta per te, puntata 4 marzo 2017: come vederla in video streaming - È possibile vedere o rivedere la puntata di C’è posta per te trasmessa il 4 marzo 2017 grazie al servizio di video streaming sul web offerto da Video Mediaset e WittyTv, cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.