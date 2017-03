CHE DIO CI AIUTI 5, ANTICIPAZIONI: CI SARÀ UNA QUINTA STAGIONE DELLA FICTION? - I telespettatori continueranno a sperare fino a che non arriverà la conferma ufficiale che gli episodi di Che Dio ci aiuti 5 verranno realizzati: la fiction Lux Vide ha portato a casa dei dati di audience sempre molto buoni, nonostante l’addio di alcuni dei protagonisti principali, come per esempio il bel Guido Corsi interpretato da Lino Guanciale. Questo è sicuramente un incentivo in più: l’affetto del pubblico è cresciuto nei confronti dei nuovi volti introdotti, come quello di Monica (Diana De Bufalo) e Nico (Gianmarco Saurino), e in molti sarebbe pronti ad accogliere a braccia aperte e con tappeti rossi un’eventuale quinta stagione di Che Dio ci aiuti. Se la via del rinnovo sembra al momento la più probabile, ancora non c’è nessuna conferma ufficiale. “Magari, magari… Io penso di sì” aveva confessato Valeria Fabrizi (Suor Costanza) in un’intervista esclusiva rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, quando le era stato chiesto di una nuova stagione della serie “non sarebbe giusto abbandonare una storia così. E visto che l’Italia è un Paese longevo, io spero di esserci anche nella prossima”. Il tempo ci darà una risposta più certa...

