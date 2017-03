CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e anticipazioni: Sabrina Ferilli, Levante e Anna Valle (puntata 5 marzo 2017)

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 MARZO 2017: ELIO GERMANO E FABIO DE LUIGI - Nuovo spazio per il varietà di Fabio Fazio, oggi domenica 5 marzo 2017: a partire dalle 20.30 circa sul piccolo schermo di Rai 3 prenderà il via un nuovo appuntamento con Che tempo che fa. Il primo nome annunciato è un volto molto caro al pubblico televisivo, che ha però scelto di non prendere parte alla 16esima edizione del talent di Maria De Filippi, Amici, al quale ha partecipato in precedenza in veste di giudice. Stiamo naturalmente parlando di Sabrina Ferilli, impegnata nella promozione di “Omicidio all’italiana”, la nuova pellicola con Maccio Capatonda (già al cinema). Spazio ancora al grande schermo, grazie alla presenza di Elio Germano e Fabio De Luigi, che hanno preso parte al nuovo film di Edoardo Falcone in uscita il prossimo 9 marzo 2017, “Questione di karma”. Si passerà poi a discutere di giornalismo, grazie alla presenza di Francesco Giorgino, ma anche la musica farà capolino all’interno dello studio di Che tempo che fa. La cantautrice Levante sarà annunciata da Filippa Lagerback: lo scorso 3 marzo 2017 la giovane artista ha rilasciato “Non me ne frega niente”, il singolo che anticipa il suo nuovo lavoro discografico “Nel caos di stanze stupefacenti” in uscita il 7 aprile prossimo. Si esibirà sulle note del nuovo brano all’interno dello studio di Fazio? Infine, come sempre, non mancherà la presenza dell’irresistibile Luciana Littizzetto, che è da poco tornata in giuria a Italia’s Got Talent.

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 MARZO 2017: ANNA VALLE, FABIO ROVAZZI E RON - Ospiti anche di Che tempo che fa, Fabio De Luigi e Elio Germano oggi - domenica 5 marzo 2017 - terranno compagnia anche al pubblico di Che fuori tempo che fa. Come sempre, Fabio Fazio introdurrà le presenze fisse dell’edizione, che si spediranno al tavolo dello studio insieme alle diverse personalità presenti: stiamo parlando di Gigi Marzullo, Fabio Volo, Luciana Littizzetto e Nino Frassica. Dopo il talento di Levante, altri due artisti saranno pronti a fare capolino in studio: stiamo parlando di Ron, all’anagrafe Rosalino Cellamare, che di recente ha partecipato al Festival di Sanremo 2017 con il brano “L’ottava meraviglia”, e di Fabio Rovazzi, che dopo “Andiamo a comandare” ha rilasciato il nuovo singolo “Tutto molto interessante”. Rovazzi ha già preso parte a Che fuori tempo che fa lo scorso ottobre, come stupirà stasera in prime time? Si passerà poi al mondo del piccolo schermo all’interno dell’appuntamento con il varietà: Anna Valle, probabilmente, racconterà della nuova fiction “Sorelle”, che la vede protagonista al fianco di Loretta Goggi, diretta da Cinzia Th Torrini e in scena su Rai 1 dal prossimo 9 marzo. Ci saranno infine la conduttrice Serena Dandini e lo slittinista Dominik Fischnaller.

© Riproduzione Riservata.