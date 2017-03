CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 5 marzo 2017)

CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST - Chi trova un amico trova un tesoro, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola che è stata pubblicata durante l’anno 1981, la cui regia è stata affidata al regista Sergio Corbucci. Questa pellicola è la dodicesima che vede come protagonisti la celebre coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill. Bud Spencer, in questo film, avrà modo di interpretare Charlie O’Brain, una persona che decide di effettuare il giro del mondo in barca, mentre Terence Hill interpreta Alan Lloyd, uno scommettitore che finisce nei guai. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film si concentra principalmente sulle vite di Alan Lloyd e Charlie O'Brain. Il primo dei personaggi è un piccolo e pessimo scommettitore sulle corse dei cavalli, che grazie alla sua fortuna spende tutti i risparmi di una vita del suo povero zio, quest'ultimo però confida più volte al nipote l'esistenza di un tesoro grandissimo, nascosto su un'isola deserta. Proprio in quel momento Alan viene assalito dagli strozzini a cui deve dei soldi, e per potersi salvare si imbarca dentro la nave di Charlie. O'Brein e in procinto di avviare una grandissima impresa, ossia circumnavigare il globo con la sua barca, venendo sponsorizzato dalla marmellata Puffin. Una volta partita la barca, Charlie ci mette poco a capire che a bordo della sua nave vi è un intruso, e dopo un primo scontro con Alan riescono ad avere un momento di tregua. Il piano di Alan è di usare la barca di Charlie per poter raggiungere l'isola del tesoro, e per questo motivo dirotta la nave stessa sabotando con una moneta la bussola utilizzata da O'brein per potersi orientare e seguire la rotta. Una volta scoperto questo sotterfugio, i due inizieranno una colluttazione che li porterà a cadere dalla barca, perdendola definitivamente. Dopo una lunga nuotata arrivano sulla fantomatica isola del tesoro, e scoprono anche l'esistenza di una tribù per niente moderna guidata da Mama. Charlie e Alan si adopereranno per poter proteggere questo piccolo popolo, minacciato dalle scorribande dei pirati, che verranno cacciati via a suon di ceffoni. Mama e Alulu rivelano ai personaggi principali l'esistenza di un fortino proteto da un anziano soldato giapponese dove potrebbe essere il tesoro tanto agoniato. Alan e Charlie per raggiungerlo useranno un carro armato e una volta giunti sul posto troveranno una grande quantità di dollari. A questo punto Charlie, per vendicarsi della barca perduta e di tutte le malefatte, cercherà di lasciare Alan sull’isola, ma con uno stratagemma anche quest'ultimo riuscirà a salire sull'aereo. I pirati ritorneranno e prenderanno in ostaggio tutti gli abitanti dell’isola per far tornare Alan e Charlie con i soldi del tesoro. Il finale del film vede il ritorno dei due sull’isola e l’arresto dei criminali da parte dei militari dopo l’ennesima scazzottata.

