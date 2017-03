CUCINE DA INCUBO/ Anticipazioni puntata 5 marzo 2017: Mangiarte e La Piazzetta

CUCINE DA INCUBO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 MARZO 2017: MANGIARTE - TV8 lascia nuovamente spazio alle sfide tra i fornelli, tra ricette, servizi ed esperienza: stasera, domenica 5 marzo 2017, andranno in onda due nuovi episodi della terza stagione di Cucine da Incubo. Antonino Cannavacciuuolo è pronto a scendere di nuovo in campo, per consigliare e aiutare alcuni locali in evidente difficoltà: sono diversi gli interventi che, solitamente, lo chef propone. Si può partire a lavorare dalle conduzioni della cucina, dal menù e anche dalla volontà e dalla forza che i proprietari o i dipendenti scelgono di mettere in campo per far brillare l’attività. Molti hanno bisogno di essere spronati e guidati, e non è mai escluso che anche il locale stesso, in termini di ambienti, non vada incontro ad un completo restyling. Il primo ristorante in cui Cannavacciuolo farà capolino in serata è il Mangiarte di Roma: si tratta, per la verità, di una realtà piuttosto particolare, che unisce l’amore per il cibo a quello dell’arte, mettendo insieme i titoli di caffetteria, galleria d’arte, cocktail bar, ma anche pub e negozio di dolci. Una proposta variatissima, che non riesce però a reggere di fronte all’improvvisazione costante del personale. Spesso e volentieri il Mangiarte è vuoto, come agirà lo chef Cannavacciuolo?

CUCINE DA INCUBO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 MARZO 2017: LA PIAZZETTA - Due gli appuntamenti con Cucine da Incubo in programma oggi in prime time: dopo il Magiare di Roma, Antonino Cannavacciuolo viaggerà fino a Cernusco sul Naviglio, presso La Piazzetta. Lo chef si renderà immediatamente conto che il vero problema di quest’attività è il proprietario, che deve imparare a gestire al meglio le responsabilità che la guida di un ristorante comporta, nonostante la giovane età. Anche l’intero staff è giovanissimo, e la sfida per Cannavacciuolo sarà proprio quella di mettere tutti sulla giusta strada, definendo ruoli e compiti in modo preciso. Come se la caveranno tutti a Cucine da Incubo?

