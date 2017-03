Che Dio ci aiuti 4 / Anticipazioni ultima puntata 5 marzo 2017: Azzurra dice la verità ad Emma

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 5 MARZO 2017: "UN PASSO AVANTI, DUE INDIETRO" - Gran finale per la quarta stagione di Che Dio ci aiuti 4: stasera, domenica 5 marzo 2017, andranno in scena gli ultimi due episodi della fiction targata Lux Vide. Il primo si intitola "Un passo avanti, due indietro", ed è molto probabile che si riferisca proprio alla situazione tra Azzurra ed Emma. La settimana scorsa abbiamo visto la Leonardi impegnata con la psicologa che aveva il compito di osservarla per capire se potesse essere idonea all'adozione o meno: nonostante tutto, Azzurra c'è l'ha fatta, e la notizia arriverà proprio in prime time. La vera sfida arriva in questo momento per entrambe: ora bisogna dire ad Emma che la donna che l'ha abbandonata appena nata altri non è che Azzurra. Nel frattempo, Valentina sarà piuttosto preoccupata: suo padre, che sa ben poco del suo passato, le ha scritto per farle sapere che sta arrivando al Convento degli Angeli Custodi per farle visita, e non da sola. Insieme a lei, infatti, c'è anche la sorella Ilaria: che cosa succederà a questo trio? Infine, Monica e Nico avranno occasione di discutere della loro relazione... Faranno un passo indietro o decideranno di andare avanti?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 5 MARZO 2017: "LA VITA CHE VERRÀ" - Il secondo appuntamento del gran finale di Che Dio ci aiuti 4 si intitola "La vita che verrà": tutto si legherà in maniera indissolubile a quanto successo poco prima, e infatti le anticipazioni rivelano che Emma dovrà fare un grande sforzo per riuscire a perdonare Azzurra e tutte le bugie che le detto. Riusciranno le due a riappacificarsi e a portare a termine l'adozione? Nel frattempo, Valentina dovrà affrontare le conseguenze che la visita di sua padre ha avuto, e questo potrebbe anche portarle alcuni problemi nella sua relazione con Gabriele. Infine, ci saranno nuovi problemi sul fronte sentimentale per Nico e Monica: a causa di un brutto equivoco, rischieranno di allontanarsi. Come andrà a finire tra i due? Riuscirà Edo ad essere finalmente felici al loro fianco?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS ULTIMA PUNTATA 5 MARZO 2017: UN'ALTRA STAGIONE DI SUCCESSO - Siamo arrivati all'ultimo appuntamento con Che Dio ci aiuti 4: nonostante i diversi addì da parte di numerosi personaggi che erano entrati nei cuori dei telespettatori, la fiction è riuscita comunque a conquistare i cuori dei telespettatori, e tutti si sono appassionati alle storie dei nuovi protagonisti, Monica, Nico, Valentina e Gabriele. Le dieci puntate in programma hanno portato per a casa risultati di share davvero eccellenti, aggiudicandosi sempre il prime time della domenica: in un'intervista esclusiva rilasciata a Urban Post, Valeria Fabrizi - l'attrice che dà il volto a Suor Costanza - ha provato a spiegare da che cosa deriva, secondo lei, il successo di Che Dio ci aiuti. "La capacità di trattare temi della quotidianeità di ognuno di noi, più o meno gravi, con positività, forza e sopratutto amore" ha ammesso, per poi aggiungere "Siamo la camomilla ideale per andare a dormire sereni".

© Riproduzione Riservata.