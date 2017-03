DAYANE MELLO "SCARICA" STEFANO BETTARINI/ "Non siamo fidanzati e non sono innamorata, è troppo possessivo"

DAYANE MELLO: E' GIA' CRISI CON STEFANO BETTARINI? 'NON SONO LA SUA FIDANZATA' (OGGI 5 MARZO 2017) - Dayane Mello nutre già qualche dubbio nella sua relazione con Stefano Bettarini, nonostante la modella sia sembrata molto innamorata nelle ultime puntate dell'Isola dei Famosi. In una intervista rilasciata a 'Vanity Fair' Dayane Mello svela di essere felice, di passare molto più tempo con sua figlia (Sofia, di tre anni) ma allo stesso tempo vuole chiarire di non avere alcuna relazione con l'inviato Bettarini. "Non stiamo insieme, ci siamo baciati ma io non sono assolutamente la sua fidanzata. Lo aspetterò sicuramente quando tornerà dall'Isola perchè voglio vederlo e chiarirmi con lui" le parole della modella ventottenne, un fulmine a ciel sereno per Bettarini, sicuro della sua relazione con la bella Mello. La modella ci tiene a chiarire di non essere innamorata e non sa se lo sarà mai: "L'attrazione è una cosa, essere innamorati un'altra. Non sono il tipo di donna che perde la testa per un uomo che conosce da quattro giorni" conclude Dayane Mello, svelando anche di non sopportare la possessività di Stefano che ogni giorno la riempe di messaggi e la chiama continuamente.

DAYANE MELLO: E' GIA' CRISI CON STEFANO BETTARINI? COMPLEANNO IN SOLITARIA E FASHION WEEK MILANESE (OGGI 5 MARZO 2017) - L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi Dayane Mello non sembra essere molto contenta della sua relazione con Stefano Bettarini, definito anche fin troppo possessivo per i gusti della modella. Molti telespettatori avevano pensato che la storia d'amore tra i due sia stata solo mediatica, per garantire qualche ascolto in più al programma e soprattutto per le continue interviste che Dayane Mello rilascia circa il suo fidanzamento con l'inviato dell'Isola dei Famosi. La ragazza ha festeggiato il suo ventottesimo compleanno in solitaria, anche se Stefano Bettarini le ha mandato gli auguri attraverso un post sui social network che li ritraeva insieme prima del ritorno di Dayane in Italia. La modella si sta dedicando alla sua carriera, la sua partecipazione alla Fashion Week milanese ha fatto ancora una volta discutere con l'abito blu cobalto che di certo lasciava pochissimo spazio all'immaginazione, esattamente come nell’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

