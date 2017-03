DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni: il premier Paolo Gentiloni in studio (oggi, 5 marzo 2017)

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 MARZO 2017: PAOLO GENTILONI - C’è grande attesa per il nuovo appuntamento insieme a Domenica In previsto per la giornata di oggi, 5 marzo 2017: Pippo Baudo - ormai non più affiancato dall’attrice Chiara Francini a causa degli impegni a teatro - si sposterà dal mondo dello spettacolo per lasciare spazio e parola al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che ha preso il posto di Matteo Renzi in seguito alle sue dimissioni lo scorso dicembre. Il conduttore avrà modo di confrontarsi con il premier, ed è naturale che si arrivi innanzitutto a discutere anche della situazione del nostro Paese: proprio di recente, durante una conferenza stampa che Gentiloni ha tenuto al fianco del primo ministro maltese Joseph Muscat, ha sottolineato che “L’Italia è in una fase di crescita e ripresa anche in termini di lavoro, ma sappiamo anche che questa crescita e la nuova capacità di occupazione sono limitate, graduali, hanno bisogno di essere accompagnate”. In riferimento a queste considerazioni, il premier ha specificato di star pensando “ad un’Europa che sia la cornice che serve per aiutare e accompagnare questa crescita e la capacità di produrre nuovi posti di lavoro”. Di che cosa discuterà più tardi Paolo Gentiloni a Domenica In? L’appuntamento è su Rai 1 per le 17.05 circa.

