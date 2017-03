DOMINIK FISCHNALLER/ Lo slittinista ospite da Fabio Fazio: i suoi successi e insuccessi (Che fuori tempo che f

DOMINIK FISCHNALLER, LO SLITTINISTA E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Sarà il giovanissimo Dominik Fischnaller uno degli ospiti di punta della puntata del 5 marzo di Che fuori tempo che fa. Condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione costante dell'irriverente Luciana Littizzetto, del simpaticissimo Nino Frassica e della bellissima Filippa Lagerback, il talk show si dipana da anni tra interviste dinamiche e divertenti a grandi big dello spettacolo, sport e politica. Fabio Fazio ha già avuto nel suo studio grandi ospiti nel corso delle edizioni, dai campioni olimpici ai Presidenti del Consiglio, da grandi attori a giovani promesse. In onda la domenica sera, Che fuori tempo che fa è la versione domenicale, per l'appunto, del già famoso Che tempo che fa. La formula è quasi la medesima, salvo il fatto che anziché condurre un'intervista one to one, il padrone di casa si destreggerà tra i vari personaggi chiamati ad intervenire tutti insieme, creando un dialogo davvero simpatico e originale.

DOMINIK FISCHNALLER, LO SLITTINISTA E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: I SUOI SUCCESSI E INSUCCESSI (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Lo slittinista, classe 1993, ha infatti rilasciato ultimamente delle dichiarazioni entusiaste, facendo seguito alle sue vittorie recenti. Nonostante alla Coppa del Mondo di slittino 2017 Dominik si sia piazzato solo quindicesimo, l'atleta ha avuto modo di rifarsi. Certo, in questa competizione è stato consapevole di aver deluso le attese, essendo stato staccato di parecchio dai primi arrivati - uno tra tutti il tedesco Felix Loch. Uno scivolone, come si sul dire, dal momento che Dominik arriva dal quinto posto mondiale. Fischnaller è stato anche molto acclamato durante la penultima tappa della suddetta Coppa del mondo, arrivando a collezionare il quarto trionfo della sua carriera appena nata a Pyeongchang, in Corea del Sud. Gli insuccessi insegnano a guardare avanti e a spronare ogni atleta a dare il massimo. Questa la filosofia del giovane carabiniere, pronto a rimettersi in gioco soprattutto forte della stagione in soldoni positiva che si è appena conclusa. Tirando le somme, infatti, la media dei suoi successi è senza dubbio superiore rispetto a quella degli insuccessi e Dominik è sempre più convinto che puntare ai giochi olimpici 2018 sia un obiettivo più che mai nobile.

Fratello minore dei due slittinisti già famosi a livello internazionale Hans e Kevin, il piccolo di casa Fischnaller non ha certo intenzione di starsene con le mani in mano. Il suo temperamento entusiasta sicuramente dimostrerà al banco di Che fuori tempo che fa la sua voglia di affermazione. Infatti, sin da piccolo ha militato nella nazionale italiana giovanile, ottenendo già diversi successi. Sua la vittoria nella Coppa del Mondo juniores, ad esempio, oltre che ben sette medaglie all'attivo ai mondiali juniores di Park City nel 2013. Ne vedremo delle belle da parte sua, dal momento che l'impegno e la dedizione che traspaiono dai suoi occhi sono davvero quasi palpabili.

