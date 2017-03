Elio Germano/ Con De Luigi per "Questione di karma". Le riprese DI "Tempesta" (Che tempo che fa, 5 marzo 2017)

ELIO GERMANO, L’ATTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: DOPO “QUESTIONE DI KARMA” LE RIPRESE DI “TEMPESTA” - Una strana coppia al cinema nel nuovo film di Edoardo Falcone, 'Questione di Karma' in programma nelle sale a partire dal prossimo 9 marzo. Pariamo di Elio Germano e Fabio De Luigi, ospiti questa sera a 'Che tempo che fa' su Rai 3, dove parleranno sicuramente della trama del film e dei prossimi impegni lavorativi. Elio Germano interpreterà il ruolo di Mario Pitagora, un uomo pieno di debiti che ha solo come interesse il denaro, il suo incontro con Giacomo (interpretato da Fabio De Luigi) cambierà per sempre la sua vita. Un cast davvero ricco quello di 'Questione di Karma' con Isabella Ragonese, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo e la partecipazione straordinaria di Stefania Sandrelli. Elio Germano si sta inoltre preparando per recitare nel nuovo film di Daniele Lucchetti chiamato 'Tempesta' dove interpreterà un anziano dell'alta finanza condannato per frode fiscale ed assegnato al lavoro dei servizi sociali.

ELIO GERMANO, L’ATTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Questa sera, in prima serata su Rai Tre alle ore 20, andrà in onda il talk show condotto da Fabio Fazio: Che tempo che fa. Ospiti di questa puntata Sabrina Ferilli, Serena Dandini ed Elio Germano. L'attore romano sarà pronto a farsi intervistare dal presentatore, con la schiettezza che lo contraddistingue. Elio Germano non è un personaggio televisivo sovraesposto: rilascia poche interviste, non partecipa a grandi eventi mondani. Di lui parla il suo lavoro di solito. Tre David di Donatello con il film Mio fratello è figlio unico; Nastro d'Argento per il migliore attore protagonista per il film La nostra vita; nel 2010 riceve al Festival di Cannes il Prix d'interprétation masculine. Elio Germano è un attore poliedrico, che riesce a interpretare ruoli comici e drammatici. Classe 1980, inizia a recitare all'età di dodici anni, per non abbandonare mai più le scene. Si divide fra cinema e teatro, riuscendo ad eccellere in entrambi gli ambiti. Inoltre - fatto meno noto ai più - Elio Germano è anche un cantante: infatti fa parte di un gruppo rap romano che ha all'attivo ben tre album: i Bestierare. Ha fatto parte degli attori che hanno occupato lo storico Teatro Valle di Roma, e si è speso sempre in favore dei diritti dei più deboli e a favore della comunità gay, sia nelle sue dichiarazioni che interpretando il ruolo di un ragazzo gay nel film di Ozpetek Magnifica Presenza.

ELIO GERMANO, L’ATTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: ''QUESTIONE DI KARMA'' IL NUOVO FILM (CHE TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Domenica sarà presente a Che tempo che fa per pubblicizzare il film in uscita nelle sale il 9 Marzo: Questione di Karma. Accanto a lui vedremo Fabio De Luigi nel ruolo di Giacomo, un giovane ricco e sprovveduto, che vede in Mario (Elio Germano) la reincarnazione del padre morto all'età di quattro anni. Entrambi gli attori saranno presenti nella puntata di Che tempo che fa per raccontare il film e mostrare clip in esclusiva. Questione di Karma è di Edoardo Falcone, regista noto per la sua capacità di far ridere e riflettere, che ha portato precedentemente al cinema un'altra coppia ben affiatata: Alessandro Gassmann e Marco Giallini, protagonisti di Se Dio vuole. Questa volta riuscirà a bissare il suo successo? Sicuramente gli ingredienti ci sono tutti: una storia un po' paradossale, due attori bravi, e un cast di supporto formato da eccellenti attori come Isabella Ragonese e Stefania Sandrelli.

ELIO GERMANO, L’ATTORE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IMPEGNI TEATRALI (CHE TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Ma questo non è l'unico impegno che coinvolge Elio Germano. L'attore è anche impegnato nei teatri italiani con Teho Teardo per portare in scena Viaggio al termine della notte di Céline. Un racconto coinvolgente che attraverso le avvolgenti musiche di Teho Teardo e la voce di Elio Germano seguirà il racconto dello scrittore Louis-Ferdinand Céline. Il binomio dell'attore romano e del musicista e compositore danno vita sul palco ad un concerto recitato unico nel suo genere, nel quale la musica si sposa in perfetta armonia con le parole. In giro per tutti i teatri italiani, Viaggio al termine della notte, continuerà la sua tournée anche nei prossimi mesi, incastonandosi con gli impegni di Elio Germano. Del resto, questo bravo attore è sempre stato capace di equilibrare la sua passione per il teatro e gli impegni cinematografici.

