ELISA DI FRANCISCA INCINTA / L’annuncio su Instagram in attesa delle nozze con Ivan Villa, Foto

ELISA DI FRANCISCA INCINTA, L’ATLETA IN DOLCE ATTESA, SARÀ UN MASCHIETTO E SI CHIAMERÀ ETTORE - Elisa Di Francisca aspetta un figlio. La piacevolissima notizia, è stata data dalla diretta interessata su Instagram e, come riporta anche VanityFair, ancor prima delle Olimpiadi, proprio in merito a questo gioiosissimo aspetto aveva dichiarato: "Se farò dei figli sarò io a seguirli e a stare con loro. Non delego nessuno". La fiorettista italiana ha annunciato attraverso uno fotografia di essere incinta anche se, la notizia era stata riportata lo scorso 26 gennaio anche da "OASport" riportando le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Aspetto un bimbo, ci voleva. Era quello che mancava nella mia vita. L’ho scoperto a fine novembre. Sono al quarto mese e la pancia un po’ si vede. La trovo bellissima. Ho sempre avuto la pancia piatta, scolpita in un corpo da sportiva, funzionale ma tirato: ora sono più donna, più materna, più tonda". Elisa a fine gennaio conosceva anche il sesso del nascituro: “Si chiamerà Ettore, perché piace sia a me che al padre. E’ bello che abbia il nome di un grande uomo. Adoro gli eroi, non solo quelli della mitologia greca. Voglio che mio figlio cresca con grandi valori”. La sportiva marchigiana ha anche confessato di non vedere l'ora di ricevere la proposta di matrimonio da parte del suo attuale compagno, il produttore televisivo Ivan Villa: “Pensavo me lo chiedesse al compleanno, poi a Natale…Niente. Il matrimonio è importantissimo per entrambi, lui ora dice che sarebbe troppo scontato. Io voglio l’anello e una dichiarazione unica. Nulla di plateale, ma unica”. Questa mattina, la notizia è stata nuovamente messa in evidenza da Vanity Fair dopo lo scatto della sportiva che mostra il pancione accompagnato dalla breve didascalia: "Un po' di aria di mare per il mio piccolino". Tanti i commenti da parte dei fan e del popolo della rete e, se anche voi volete sbirciare lo scatto e congratularvi con la Di Francisca, potete farlo cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.