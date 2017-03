FABIO DE LUIGI/ Parlerà del suo nuovo film? (Che tempo che fa, 5 marzo 2017)

FABIO DE LUIGI, OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Una nuova puntata del programma condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che fa, sta per approdare nello studio televisivo del salotto di Rai 3. Anche durante questa puntata numerosi sono gli ospiti che si susseguiranno nel corso della serata e che si confronteranno su temi d'attualità, senza mancare di rivelare qualcosa circa il loro vissuto. In questo articolo parleremo di Fabio De Luigi il quale, anch'esso, sarà un'ospite del salotto di Rai 3 in questa occasione.

FABIO DE LUIGI, OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL NUOVO FILM (CHE TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - L'attore Fabio De Luigi ultimamente ha fatto molto parlare di se per via dell'uscita del nuovo film di Edoardo Falcone, del quale De Luigi è uno dei protagonisti insieme ad Elio Germano, intitolato ''Questione di karma''. In un'intervista gli viene chiesto se si definisce un sex-simbol e lui risponde con l'ironia che, da sempre, è una caratteristica che lo contraddistingue. L'attore afferma che l'idea non può che provocargli una sana risata, aggiungendo che non ha mai avuto schiere di fans adoranti che lo assalgono in ogni dove. Fabio aggiunge anche che, spesso e volentieri, sono gli uomini che lo fermano e gli chiedono una foto per le fidanzate che, parole testuali, sono innamorate di lui. Dopo queste considerazioni l'attore afferma ridendo che, in sostanza, i ragazzi lo considerano innocuo mentre le ragazze lo vedono quasi come un fumetto.

FABIO DE LUIGI, OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA CARRIERA(CHE TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - L'attore romagnolo, classe '67, è sempre stato un po' vivace e per il suo lavoro ha preso spunto dal suo vissuto e dai suoi distratti genitori. Arriva a diplomarsi presso il Liceo Artistico, per poi arruolarsi nell'Aereonautica Militare per un anno. In seguito si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Bologna, partecipa ad un concorso dove i primi tre classificati avrebbero avuto la possibilità di partecipare al Maurizio Costanzo Show. Fabio non vince quel concorso ma quest'ultimo è stato, ugualmente, un trampolino di lancio per la sua carriera: da quel momento, infatti, lo vediamo lavorare come comico a Zelig, ed insieme a nomi importanti come Faletti e Nino Frassica. Completa gli studi e comincia la sua carriera in teatro, per poi approdare alla Gialappa's Band e cimentarsi in diversi contesti cinematografici insieme a Claudio Bisio ed Antonio Albanese. Ha lavorato nella famosa sit-com Love BUgs, insieme a Michelle Hunziker prima ed Elisabetta Canalis dopo, per poi condurre il Festivalbar nello stesso periodo. Nello stesso anno si prepara a recitare nel film di Nataledel 2006, Natale a New York, con Christian De Sica e Massimo Ghini.

