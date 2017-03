FABIO ROVAZZI/ Torna ospite su Rai 2 da Fabio Fazio (Che fuori tempo che fa, 5 marzo 2017)

FABIO ROVAZZI, IL CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Domenica 5 marzo 2017 andrà in onda, su Rai 3 ed a partire dalle ore 20.00, una nuova puntata di Che fuori tempo che fa ovvero il programma condotto da Fabio Fazio. Anche durante questa nuova puntata moltissimi saranno gli ospiti che si confronteranno su diverse tematiche svelando, nel contempo, qualcosa di se e del proprio vissuto. Tra tali ospiti figura anche Fabio Rovazzi, il cantante che ha fatto ballare l'Italia intera la scorsa estate, il quale rivelerà anch'esso qualcosa di se. Se volete scoprire qualcosa in più sul rapper non vi resta che sintonizzarvi sul canale Rai 3, domenica sera, a partire dalle ore venti. A tutti voi auguriamo una buona visione!

FABIO ROVAZZI, IL CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA RELAZIONE CON KARINA BEZHENAR (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Fabio Rovazzi, oltre ad essere noto e chiacchieratissimo per le sue hit di successo, ha fatto parlare di se per la sua storia con Karina Bezhenar. Della ragazza in questione si sa poco: ha venti anni, fa la modella ed anche l'attrice. Risale al 5 gennaio del 2017 la prima foto della coppia apparsa sui social: era il 31 dicembre ed i due erano appena atterrati all'aeroporto di Bari, per il concerto in piazza. Il cantante è molto restio a parlare di sentimenti ed è molto riservato a riguardo: tanto è che, in quell'occasione, Rovazzi aveva dichiarato di essere fidanzato da circa un mese. Il cantante afferma di essere stato molto bravo a non far trapelare nulla tramite i social ed, in effetti, nessuno sospettava qualcosa del genere anche se ci si poneva molte domande a riguardo. Inoltre Rovazzi cerca, spesso e volentieri, di sviare il discorso direzionandolo verso tutti coloro che lo "accusano" di essere un prodotto di J-Ax e Fedez. A queste persone lui risponde che questi ultimi hanno solo creduto in lui e nel suo lavoro e, con la loro etichetta discografica, lo aiutano semplicemente con il management. Possiamo affermare con certezza che i due rapper, dato il successo del Rovazzi, ci hanno visto abbastanza lungo.

FABIO ROVAZZI, IL CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: BIOGRAFIA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Fabio Rovazzi è un giovane cantante italiano, classe '94, nato a Milano e cresciuto a Lambrate. Si è fatto conoscere in Italia, inizialmente, sui social network: Youtube, Instagram, Facebook. Da quel momento è esploso il fenomeno Rovazzi: poco prima dell'estate il ragazzo pubblica il primo singolo, intitolato Andiamo a Comandare, che è in grado di far ballare tutto lo stivale da nord a sud. Da lì vediamo il Rovazzi in ogni dove: radio, televisione, social sembrano essere diventati ormai un suo dominio. Rovazzi partecipa, inoltre, a diversi programmi televisivi quali il Coca Cola Summer Festival, Bring The Noise e Quelli Che il Calcio. Tuttora è in radio il suo nuovo singolo, intitolato Tutto Molto Interessante, il quale ha già ricevuto diversi consensi.

