FABRIZIO MORO/ Dopo Sanremo ecco il nuovo singolo “Pace” (Domenica In)

FABRIZIO MORO, OSPITE DA PIPPO BAUDO: DOPO “PORTAMI VIA” ARRIVA “PACE” (DOMENICA IN, PUNTATA 5 MARZO 2017) - Fabrizio Moro, uno dei cantautori protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, sarà ospite questo pomeriggio a Domenica In, il programma condotto da Pippo Baudo su Rai Uno. Pochi giorni fa è uscito il suo nuovo singolo “Pace”, che segue il brano sanremese “Portami via”. Tecnicamente non si potrebbe parlare di nuovo singolo perché si tratta in realtà di un regalo che Moro ha voluto fare ai suoi fans. Pace è anche il titolo del nuovo album del cantautore, che uscirà il 10 marzo. Tra i brani presenti nel disco c’è anche “Sono anni che ti aspetto”, singolo dello scorso anno e title-track dell’album che da oggi è in regalo per chi ordinerà l’album su I-Tunes.

FABRIZIO MORO, OSPITE DA PIPPO BAUDO: L'ESPERIENZA AD AMICI (DOMENICA IN, PUNTATA 5 MARZO 2017) - Oltre a promuovere i suoi ultimi lavori, Fabrizio Moro continua anche la sua esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove riveste il ruolo di professore di canto. Alcune settimane fa ha anche proposto nel programma una versione live del suo brano sanremese, commuovendo alcuni suoi allievi tra cui Giada. In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair il cantautore aveva commentato così l’esperienza televisiva nel talent show Mediaset che lo ha reso una star: “Continua a essere strano per me, non ci sono abituato. Sono stato lontano dai riflettori per tanto tempo e non mi fa sentire particolarmente a mio agio. In questi anni ho suonato tanto, sono stato in tour ed è quella la dimensione che sento più mia”. Moro non rinnega però la tv: “Affatto. Per garantirsi la possibilità di continuare a suonare, ogni tanto bisogna strizzare l’occhio alla tv. Ma sinceramente essere così ‘popolare’ non mi fa sentire bene”.

