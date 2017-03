FRANCESCO GIORGINO/ Il giornalista del Tg1 da Fabio Fazio (Che tempo che fa, 5 marzo 2017)

FRANCESCO GIORGINO, IL GIORNALISTA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Questa sera, domenica 5 marzo andrà in onda una nuova puntata del programma tv, condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. Tanti anche stavolta sono gli ospiti che siederanno alla tavola rotonda e che, come di consueto, discuteranno circa diversi temi, rivelando anche qualcosa di inedito sul loro conto. Ospite di questa nuova puntata sarà Francesco Giorgino, giornalista del TG1. Conosciuto per essere lo storico conduttore del TG1 delle ore 20, ha fatto parlare di se negli anni in differenti modi. Anzitutto si è sposato a sorpresa, all'insaputa di amici e parenti, con Nicoletta Chiadroni. I due hanno deciso di invitare questi ultimi a riunirsi presso un bellissimo castello medievale, situato nella Valle del Chianti, per un motivo ben diverso dalle nozze: parenti ed amici sapevano, infatti, che il giornalista qui avrebbe dovuto ricevere un premio prestigioso. Una volta arrivati a destinazione, ecco la sorpresa! Inoltre il famoso giornalista è molto felice di essere stato nominato, qualche anno fa, icona gay da un sito apposito definendo la questione divertente.

FRANCESCO GIORGINO, IL GIORNALISTA OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: BIOGRAFIA (CHE TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Francesco Giorgino nasce ad Andria l'8 agosto 1967. Il fratello è il sindaco della città per Forza Italia a partire dal 2010 e lui, in quel periodo, inizia la sua carriera di giornalista lavorando presso un emittente privata locale. Si laurea negli anni novanta presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari, è ancora praticante quando entra a fare parte della redazione di UnoMattina. Nel 1993 diventa giornalista professionista ed, in seguito, scrive il suo primo libro intitolato Intervista alla prima Repubblica. A partire dal 2001 viene assunto come professore a contratto presso la facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza, presso la quale insegna Teorie e tecniche del Newsmaking. Nel 2002 ha condotto, insieme a Simona Ventura, il Dopofestival ricevendo i complimenti della redazione del TG1. A partire dagli anni 2000 è il conduttore dell'edizione delle 13.30 del TG1, per poi passare alla conduzione del TG1 delle ore 20. In un'edizione speciale del TG1, inoltre, Giorgino ha annunciato la fumata bianca del conclave che aveva eletto Papa Francesco come nuovo Papa. In questo modo, oltre alle tante cose, è riuscito ad essere testimone diretto di un evento di tale calibro.

