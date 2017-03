GIULIANA DE SIO CRISI DI PANICO IN DIRETTA/ Video, Ballando con le stelle: le lacrime e il crollo

GIULIANA DE SIO, VIDEO: A BALLANDO CON LE STELLE, ANSIA E CROLLO EMOTIVO PER L'ATTRICE (5 MARZO 2017) - Al di là delle telecamere, Ballando con le Stelle mette a dura prova tutti i suoi concorrenti e specialmente Giuliana De Sio. Nonostante i vip siano abituati a telecamere e palcoscenico - in questo caso pista da ballo - cimentarsi in una disciplina lontana dalla propria professione può sollevare antiche fragilità. Non ne è immune Giuliana De Sio, uno dei volti più noti del cinema italiano, che durante le prove ha avuto un attacco di panico e ansia, crollando in un pianto ininterrotto. "Ho paura di sbagliare", afferma alle telecamere, mentre Alba Parietti la stringe in un abbraccio di supporto. Uno strascico di quanto è successo dopo l'esibizione della settimana scorsa, in cui i giudici si erano espressi duramente nei confronti della concorrente. Giuliana De Sio non si sentirebbe quindi a suo agio a continuare a fare le prove ed avrebbe vissuto, rivela, un forte black out. Dimenticati i passi e le coreografie, l'ansia di poter fallire si è impossessata dell'artista. Non è la prima vip, ricordiamo, che propro a Ballando con le Stelle ha manifestato un'emotività simile. Nella scorsa edizione, Platinette, al secolo Maurizio Coruzzi, aveva confessato al partner di gara e ballerino Raimondo Todaro, di soffrire di attacchi di panico. Clicca qui per vedere il video di Giuliana De Sio a Ballando con le Stelle.

