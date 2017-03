GOSSIP UOMINI E DONNE / Andrea Cerioli: l’ex tronista è di nuovo innamorato? Gli indizi social

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: ANDREA CERIOLI DOPO VALENTINA RAPISARDA HA TROVATO L’AMORE? - Andrea Cerioli ha dimenticato Valentina Rapisarda? Nonostante i due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne siano lontani dagli schermi televisivi ormai da alcuni anni, i fan della ex coppia continuano costantemente ad informarsi sulle loro dinamiche personali: cosa rivelano le ultimissime news di gossip? L'ex tronista è di nuovo innamorato? Ultimamente Andrea, aveva postato un messaggio su Facebook dove lasciava presagire il suo desiderio di formare presto una famiglia e, le validissime talpe del VicoloDelleNews, hanno posto l'accento sul suo messaggio al presente: "…la donna per cui ho perso letteralmente la testa…", scriveva Cerioli su Facebook. Dopo questo attento esame, le notizie di gossip sul suo conto si sono concentrate sull'ipotetica nuova relazione amorosa dell'ex gieffino. Proprio Cerioli, aveva recentemente pubblicato un video successivamente cancellato e, in quella clip appariva sorridente intento a canticchiare. Le news però, evidenziavano anche una risata in sottofondo: è la nuova fidanzata? Per le fan del programma l’ilarità è da attribuire alla nipotina dell'ex tronista anche se, dalle segnalazioni pare si trattasse proprio di una voce adulta. Le possibilità quindi sono due: Andrea ha una nuova fidanzata? Oppure, nella seconda ipotesi, ci sta nuovamente riprovando con Valentina Rapisarda? Le fan del Cerioli punterebbero sulla seconda possibilità anche se, date le ultime news di gossip, pare più veritiera la prima ipotesi. Il video in questione tra le altre cose, è rimasto online solo per poco e quindi, questo confermerebbe ancor di più l'ipotesi di una nuova fidanzata, altrimenti non si spiegherebbe il motivo della pronta rimozione del contenuto web. A questo punto restiamo in attesa di nuove rivelazioni!

