HANCOCK/ Su Tv8 il film con Will Smith e Charlize Theron (oggi, 5 marzo 2017)

HANCOCK, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST - Hancock, il film in onda su Tv8 oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere azione – fantasy prodotta negli Stati Uniti nell’anno 2008 dalla casa cinematografica della Columbia Pictures per la regia di Peter Berg mentre nel cast sono presenti tra gli altri Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman e Jae Head. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

HANCOCK, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - Nella città di Los Angeles vive un supereroe di nome Hancock abbastanza fuori dai classici canoni. Infatti egli è abbastanza fuori dagli schemi perché se da un lato aiuta le persone in situazione di particolare pericolo salvando loro la vita, dall'altra è spesso preda dell'alcol e non rispettando alcune semplice regole combina tantissimi guai che lo hanno portato ad essere piuttosto impopolare nella cittadinanza. Infatti, il sindaco e le forze di polizia gli hanno chiesto in più occasioni di lasciare la metropoli e come se non bastasse più volte è stato convocato in tribunale per rispondere a diverse accuse senza tuttavia mai presentarsi. Incurante della propria impopolarità Hancock è comunque andato avanti per la propria strada provvedendo ad essere al servizio della giustizia a proprio modo. Un giorno salva la vita ad un esperto di marketing di nome Ray (Jason Bateman) che per ringraziarlo vuole dargli una mano per essere maggiormente popolare tra le persone e quindi avere una vita migliore. Ray gli suggerisce di cambiare il proprio atteggiamento, di rispettare le regole e soprattutto di costituirsi dopo che uno dei processi che lo vede come imputato ha stabilito le sue responsabilità con una pena detentiva. Secondo Ray la strategia da seguire è quella di rispettare la sentenza in quanto non passerà molto tempo prima che la polizia si renda conto di necessitare del suo aiuto per riportare la legge e la legalità nelle strade di Los Angeles. In effetti Hancock decide di starsene un pò buono in carcere cercando di rispettare i consigli di Ray che in effetti si dimostrano molto azzeccati. Infatti, poco dopo Hancock viene chiamato in causa per porre fine ad una sanguinaria rapina in banca. Hancock svolge il proprio compito senza causare danni. La sua immagine diventa di colpo popolare e di questo deve ringraziare Ray con quest’ultimo che lo invita a cena facendogli conoscere sua moglie Mary (Charlize Theron). Ben presto si scoprirà che Hancock e Mary hanno un comune passato essendo gli ultimi della loro specie e che un tempo era una coppia che si è dovuta lasciare in quanto lo stare vicini li renda vulnerabili e mortali. I due dovranno prendere delle decisioni piuttosto dolorose e delicate.

