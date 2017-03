HELLBOY/ Su Canale Nove il film diretto da Giullermo Del Toro (oggi, 5 marzo 2017)

HELLBOY, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Hellboy, il film in onda su Canale Nove oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 21.30. Una pellicola di genere fantastica del 2004 che è stata scritta, diretta e co-prodotta da Giullermo Del Toro (Pacific Rim, Crimson Peak, Il labirinto del fauno) ed interpretata da Ron Perlman (Blade II, Pacific Rim, Il nome della rosa), Doug Jones (Il labirinto del fauno, Hocus pocus, I fantastici 4 e Silver Surfer) e Selma Blair (Cruel intentions - Prima regola non innamorarsi, La rivincita delle bionde, La cosa più dolce). Il film è ispirato dall'omonima serie a fumetti, creata da Mike Mignola per l'editore indipendente Dark Horse Comics nel 1993. In Italia la serie è stata presentata in modo abbastanza frammentario, da editori diversi nel corso degli anni. Del Toro si è sempre dichiarato un grande fan della serie a fumetti, e un film su Hellboy è sempre stato un suo sogno. Dopo il buon successo di Blade II ha quindi rifiutato la possibilità di dirigere il terzo film della saga del cacciatore di vampiri (anche lui tratto da un fumetto, stavolta della Marvel) per realizzare questo suo progetto, di cui ha curato anche la sceneggiatura e di cui è produttore. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

HELLBOY, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - Durante la Seconda Guerra Mondiale gli alleati riescono ad impedire la realizzazione di un rituale magico da parte di un gruppo di nazisti, alleati dell'occultista russo Rasputin (Karel Roden), che intendevano aprire un portale verso l'aldilà. Dal portale esce però un cucciolo di quello che sembra essere un demone. Il professor Trevor "Broom" Bruttenholm (John Hurt), che guidava la spedizione alleata, decide di prenderlo con sè allevandolo come un figlio, e lo chiama Hellboy. Una volta adulto, il demone (Ron Perlman) entra in servizio nel B.P.R.D, un centro segreto dell'FBI che si occupa di minacce paranormali, che ospita altre creature bizzarre utilizzate come agenti. Nel frattempo, in Moldavia, con un rito magico viene riportato in vita Rasputin, che intende riprendere il suo vecchio rituale nel punto in cui era stato interrotto durante la guerra. Il suo obiettivo è spalancare le porte dell'Inferno sulla Terra. Intanto Hellboy e gli altri membri del B.P.R.D. sono impegnati a New York ad affrontare Sammael, un demone scatenato presso il museo cittadino. Abe Sapiens (Doug Jones), un uomo anfibio collega di Hellboy, percepisce grazie alla sua telepatia, che Rasputin è stato riportato in vita e che l'apparizione di Sammael fa parte del suo perverso piano. Il B.P.R.D. deve subito scendere in campo per contrastare il perfido occultista russo, prima che riesca a compiere il suo rituale.

© Riproduzione Riservata.