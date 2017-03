I LIVE WITH MODELS 2/ Anticipazioni del 5 marzo 2017: Tommy e le conquiste a "piene mani"

I LIVE WITH MODELS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, domenica 5 marzo 2017, Comedy Central trasmetterà il terzo epesodio di I Live with Models 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Tommy (David Hoffman) ha bisogno di un prestito ed anche se con grande riluttanza, decide di chiedere aiuto a Molly (Kamilla Alnes). La modeella accetta di aiutarlo, ma lo spinge a scrivere la somma di cui ha bisogno in modo da valutare la valdità del suo bisogno. Ore dopo, Molly rivela alle amiche che il direttore artistico con cui deve fare un provino, la considera ancora troppo grassa per il lavoro che vorrebbe ottenere. Viene aiutata quindi da Jess (Lydia Rose Bewley), che ritiene scandalosa la richiesta di Doug. Decide infatti di andargliene a cantare quattro, perché ritiene che la sua idea sulle modelle è antiquata e maschilista. Intanto, Tommy riceve la visita del vecchio amico Seth (Alex Beckett), che gli annuncia di volersi fermare per un po' di tempo nel suo appartamento. Molly non ne è felice, soprattutto perché Seth ha l'abitudine di intromettersi in qualsiasi situazione, soprattutto quelle che non lo riguardano. Non appena l'amico lo accompagna dal manager, Seth contesta il compenso destinato a Tommy, perché non lo ritiene valido. Il modello gli ha infatti riferito di aver ormai fatto decollare la sua carriera, anche se non corrisponde per nulla alla verità. Intanto, Jess affronta il direttore per conto di Molly nel tentativo di fargli cambiare idea sulla perdita di peso che pretende dalla modella. Per di più che si tratta di uno spot per un profumo e che quindi verrà destinato ad una donna comune. Con sua grande sorpresa, la sua iniziativa ha successo, ma il direttore finisce per richiedere che sia lei a prendere il posto di Molly, in modo da avvicinarsi il più possibile alla realtà. Anna (Rebecca Reid) crede che Molly gliela farà pagare cara, ma dopo qualche contestazione, realizza che non vale la pena prendersela per un lavoro. Nel frattempo, Tommy chiede al suo manager di aiutarlo a gestire la bugia con Seth, in modo da dimostrargli che tutto ciò che gli ha detto sul suo successo è vero. Marshall (Karan Soni) si presenta quindi ad una cena fra Seth e Tommy per annunciare l'arrivo di un nuovo ingaggio, ma il modello non realizza subito che si tratta di una menzogna. Seth invece rimane così colpito dalla carriera dell'amico che decide di trasferirsi in pianta stabile a Miami. Messo di fronte all'evidenza, il modello cerca di fare di tutto per fargli cambiare idea ed alla fine è costretto a dirgli la verità. Jess invece riesce a far riottenere il lavoro a Molly, anche se non è mai stata sua intenzione rubarglielo.

I LIVE WITH MODELS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 MARZO 2017, EPISODIO 3 - I modelli decidono di uscire a caccia, soprattutto per Tommy, che vorrebbe conoscere qualche ragazza. Addocchia in particolare un gruppetto di ragazze etniche, ma nonostante i suoi sforzi, sono Jess, Scarlet e Molly a ricevere le attenzioni di due modelli presenti al bar. Dopo essere stato spodestato dal suo posto al tavolo e raggiunto il bancone, una ragazza viene attirata dalle sue mani. Visto il suo apprezzamento, Tommy ha una piacevole conversazione con Dana, che senza mezzi termini gli chiede che cosa faccia quando non riveste i panni di modello. Intanto, Jess nota che Molly è particolarmente fissata con i selfie, che scatta in qualsiasi occasione. Dopo una notte di passione, Dana lascia l'appartamento al mattino presto. Tommy è felice di aver finalmente avuto un'avventura, ma Jess gli fa notare che la ragazza non gli ha confermato di volerlo vedere ancora. Il modello però è entusiasta di essere riuscito a conquistare una donna solo con il potente fascino delle sue mani.

