IL GRANDE GATSBY/ Su Iris il film con Leonardo Di Caprio (oggi, 5 marzo 2017)

IL GRANDE GATSBY, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il grande Gatsby, il film in onda su Iris oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 20.55. Una pellicola di genere drammatica che è stata realizzata tra Australia e Stati Unit d'America nel 2013 ed è stata diretta dall'australiano Baz Luhrmann (autore di altri film come Romeo + Juliet e Moulin Rouge), è stata distribuita nelle sale cinematografiche nell'anno 2013 dalla nota Warner Bros. Il film vede come protagonisti principali Leonardo Di Caprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan e Joel Edgerton. Il film ha vinto ben due premi Oscar alla cerimonia tenuta nel 2014, nelle categorie Miglior scenografia e Migliori Costumi, entrambi andati alla scenografa e stilista Catherine Martin. La critica ha accolto bene il film, sostenendo che nonostante alcune differenze con l'omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, il film risulta godibile per tutta la sua durata e capace di criticare il sistema americano proprio come nel capolavoro letterario. Anche per quanto riguarda il pubblico il film ha goduto di un buon successo. Spinto soprattutto dalla performance di Di Caprio che in poco tempo ha conquistato tutte le copertine delle principali riviste dell'epoca, il film ha incassato in tutto il mondo circa 351 milioni di dollari. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL GRANDE GATSBY, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film si svolge nella primavera dell'anno 1922. Il talentuoso scrittore Nick Carraway (interpretato da Tobey Maguire) lascia le terre del Midwest americano per trasferirsi nella lussuosa metropoli New York, dominata dal favoloso genere musicale Jazz e da norme morali molto leggere. Estasiato da questo mondo, lo scrittore Nick Carraway insegue il suo sogno americano e fa la conoscenza di un uomo affascinante e plurimillionario, Jay Gatsby (interpretato da un esaltante Leonardo Di Caprio). Gatsby in precedenza era stato l'amante della cugina di Carraway, una certa Daisy (Carey Mulligan) che nel frattempo si è sposata con il nobile donnaiolo Tom Buchanan (interpretato da Joel Edgerton). Introdotto quindi, in questa realtà illusoria ed onirica, Nick si ritrova coinvolto in una storia d'amore impossibile e senza che lui se ne renda conto, si farà trasportare in sogni incorruttibili e tragedie in agguato.

